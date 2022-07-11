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Haberler Magazin Hakan Sabancı'nın milyonluk aşk yuvası sulara gömüldü! Batan teknede en son o isimle yakalanan Hakan Sabancı...

Hakan Sabancı'nın milyonluk aşk yuvası sulara gömüldü! Batan teknede en son o isimle yakalanan Hakan Sabancı...

Son dönemde adı Şeyma Subaşı ile yaşadığı iddia edilen aşk ve Aygün Aydın'ın birbirinden ilginç açıklamalarıyla gündeme gelen Hakan Sabancı'nın son olarak sarışın bir güzelle görüntülendiği Allien isimli tekne battı. Hakan Sabancı'nın 3 yıldır yaz tatillerinde kullandığı İngiliz bayraklı tekne suya gömülürken o anlar anbean böyle görüntülendi. İşte detaylar...

11.07.2022 11:26 - Son Güncelleme: 11.07.2022 11:26
Hakan Sabancı’nın milyonluk aşk yuvası sulara gömüldü! Batan teknede en son o isimle yakalanan Hakan Sabancı...

Sabancılar'ın genç veliahtı is insanı Hakan Sabancı'ya büyük şok...

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Hakan Sabancı’nın milyonluk aşk yuvası sulara gömüldü! Batan teknede en son o isimle yakalanan Hakan Sabancı...

Hakan Sabancı'nın üç yıldır Bodrum tatilinde kullandığı tekne battı.

Hakan Sabancı’nın milyonluk aşk yuvası sulara gömüldü! Batan teknede en son o isimle yakalanan Hakan Sabancı...

KAYALARA ÇARPTI

İngiliz bayraklı Allien isimli tekne Gündoğan Kızılburun mevkiinde kayaya çarparak su almaya başladı.

Hakan Sabancı’nın milyonluk aşk yuvası sulara gömüldü! Batan teknede en son o isimle yakalanan Hakan Sabancı...

Bir kiralama firmasına ait olan tekneye, sahil güvenlik müdahale etti.

Hakan Sabancı’nın milyonluk aşk yuvası sulara gömüldü! Batan teknede en son o isimle yakalanan Hakan Sabancı...

Geçtiğimiz günlerde kız arkadaşıyla aynı teknede görüntülenen Sabancı'nın, kaza anında başka bir yerde olduğu öğrenildi.

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