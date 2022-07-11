Hakan Sabancı'nın milyonluk aşk yuvası sulara gömüldü! Batan teknede en son o isimle yakalanan Hakan Sabancı...
Son dönemde adı Şeyma Subaşı ile yaşadığı iddia edilen aşk ve Aygün Aydın'ın birbirinden ilginç açıklamalarıyla gündeme gelen Hakan Sabancı'nın son olarak sarışın bir güzelle görüntülendiği Allien isimli tekne battı. Hakan Sabancı'nın 3 yıldır yaz tatillerinde kullandığı İngiliz bayraklı tekne suya gömülürken o anlar anbean böyle görüntülendi. İşte detaylar...
11.07.2022 11:26 - Son Güncelleme: 11.07.2022 11:26