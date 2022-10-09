Hakan Peker'den engel yiyen saplantılı hayran çılgına döndü! "Sapık, dengesiz, vertigo hastası" demişti, 14 yıla kadar hapsi isteniyor.

'BENİ ENGELLEYİNCE SİNİRLENDİM'

Takipçisi Tuğba B. hakkında suç duyurusunda bulunan Hakan Peker'in şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsvcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Tuğba B., çocukluğundan beri Hakan Peker hayranı olduğunu, sosyal medyada kendisini engellemesi nedeniyle ünlü şarkıcıya kızdığını ve bir anlık kızgınlıkla bu paylaşımları yaptığını söyledi.