Hakan Peker'den engel yiyen saplantılı hayran çılgına döndü! “Sapık, dengesiz, vertigo hastası” demişti 14 yıla kadar hapsi isteniyor
Hakan Peker'den engel yiyen saplantılı hayranı çılgına döndü! Ünlü şarkıcı, 34 yaşındaki saplantılı hayran Tuğba B.'yi sosyal medyada engelledi. Genç kadın, bunun üzerine Hakan Peker hakkında "Sapık, dengesiz, vertigo hastası" gibi yorumlar yapıp bir de izinsiz fotoğraflarını paylaştı. Hakan Peker ise yaşananların ardından soluğu savcılıkta aldı. Saplantılı şahsın 14 yıla kadar hapsi isteniyor.
Hakan Peker'den engel yiyen saplantılı hayran çılgına döndü! "Sapık, dengesiz, vertigo hastası" demişti, 14 yıla kadar hapsi isteniyor.
Pop müziğin efsane isimlerinden Hakan Peker, sosyal medyadan kendisine küfür ve hakaret içerikli yorumlar yapan takipçisini affetmedi.
İddiaya göre, uzun yıllardır ünlü şarkıcıya platonik aşk besleyen 34 yaşındaki Tuğba B., şarkıcı hakkında sosyal medya hesabından "Sapık, dengesiz, vertigo hastası seni, sapık olduğun belli ruh hastası" şeklinde paylaşımlar yaptı. Üstüne bir de kendisinin fotoğraflarını izinsiz şekilde sosyal medya hesabından paylaşan Tuğba B.'nin yaptıklarına sessiz kalmayan ünlü şarkıcı, soluğu savcılıkta aldı.
'BENİ ENGELLEYİNCE SİNİRLENDİM'
Takipçisi Tuğba B. hakkında suç duyurusunda bulunan Hakan Peker'in şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsvcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Tuğba B., çocukluğundan beri Hakan Peker hayranı olduğunu, sosyal medyada kendisini engellemesi nedeniyle ünlü şarkıcıya kızdığını ve bir anlık kızgınlıkla bu paylaşımları yaptığını söyledi.