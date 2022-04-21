RAMAZAN İMSAKİYE
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Hakan Peker 19 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi öpücüklere boğdu! Bu da yürüyen merdiven romantizmi yeni aşk bakın kim

90'lara damgasını vuran, yılların yaşlandıramadığı ünlü şarkıcı Hakan Peker aşka geldi... 2018 yılında 6 yıllık eşi Arzu Öztoprak'la yollarını ayıran Hakan Peker bir süredir bekarlığın keyfini sürüyordu. Uzun süre sessizliğini koruyan Hakan Peker son dakika bombasını patlattı ve bir alışveriş merkezinde kendisinden 19 yaş küçük sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi. Bakın Hakan Peker'in sevgilisi kim çıktı. İşte haberin detayları...

21.04.2022 10:51 - Son Güncelleme: 21.04.2022 10:52
Hakan Peker 19 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi öpücüklere boğdu! Bu da yürüyen merdiven romantizmi yeni aşk bakın kim

90'lı yılların sevilen sanatçısı Hakan Peker, önceki gün yeni sevgilisiyle Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Peker, kendisinden 19 yaş küçük sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi.

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Hakan Peker 19 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi öpücüklere boğdu! Bu da yürüyen merdiven romantizmi yeni aşk bakın kim

'Karam', 'Bir Efsane', 'Ateşini Yolla Bana' ve 'Amma Velakin' gibi unutulmaz şarkıların sahibi olan 61 yaşındaki şarkıcı Hakan Peker, 2018 yılında altı senelik eşi Arzu Öztoprak'tan boşanmıştı.

Hakan Peker 19 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi öpücüklere boğdu! Bu da yürüyen merdiven romantizmi yeni aşk bakın kim

EŞ KRİTERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz senelerde yaptığı bir açıklamada, "Bekarlık iyi gidiyor. Yalnızlığa alıştım.

Hakan Peker 19 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi öpücüklere boğdu! Bu da yürüyen merdiven romantizmi yeni aşk bakın kim

Ama eş-dost vasıtası ile görücü usulü evlenebilirim de" diyen Peker, eş kriterini açıklamıştı.

Hakan Peker 19 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi öpücüklere boğdu! Bu da yürüyen merdiven romantizmi yeni aşk bakın kim

Yıllara meydan okuyan isimlerden olan ünlü şarkıcı, "Uzun boylu, esmer, güzel, hoş bir hanım ile iyi olur" diye konuşmuştu.

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