Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay'a doğum günü sürprizi! Yanan kalpli serserinim...

Ünlü oyuncu Birce Akalay, aşk orucunu bozarak kısa bir süre önce meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşamaya başlamıştı. Mutlulukları gözlerinden okunan ve evlenecekleri yönünde söylentiler çıkan çiftten Kurtaş, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.Aşk dolu paylaşıma saniyeler içerisinde binlerce beğeni yağdı...
Yer aldığı birbirinden önemli projelerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Birce Akalay,uzun süredir sürdürdüğü aşk orucunu geçen aylarda bozdu. Ünlü isim kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş'la yeni bir aşka yelken açtı.
İlişkilerini göz önünde yaşayan çift, romantik paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine düşüyor.
Hayranları tarafından çok yakıştırılan ikilinin mutlulukları gözlerinden okunurken, yakın bir zamanda da evlenecekleri iddia ediliyor.