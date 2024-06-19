Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay'a doğum günü sürprizi! Yanan kalpli serserinim...

Yer aldığı birbirinden önemli projelerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Birce Akalay ,uzun süredir sürdürdüğü aşk orucunu geçen aylarda bozdu. Ünlü isim kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş 'la yeni bir aşka yelken açtı.

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Hayranları tarafından çok yakıştırılan ikilinin mutlulukları gözlerinden okunurken, yakın bir zamanda da evlenecekleri iddia ediliyor.