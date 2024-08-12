Hakan Eratik ile evliliğinden dünyaya gelen Meryem Ada koca kız oldu! 'Tıpkı babası' 2 çocuk annesi Yeşim Salkım'ın küçük kızına bakın!

Ünlü sanatçı Yeşim Salkım, son olarak Aldatmak dizisinde canlandırdığı Zennure karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Şu sıralar Bodrum'da tatilin tadını çıkaran 54 yaşındaki Salkım, kızı Meryem Ada ile birlikte keyifli anlar yaşıyor. Hakan Eratik ile olan evliliğinden dünyaya gelen 13 yaşındaki Meryem Ada, babası Eratik'e olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Tatilde objektiflere yansıyan bu anlarda, Yeşim Salkım ve kızı Ada'nın neşeli ve samimi halleri gözlerden kaçmadı. Anne-kızın eğlenceli tavırları, çevredekilerin ilgisini çekerken, Salkım ve Ada'nın tatil kareleri büyük ilgi gördü.