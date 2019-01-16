Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu hakkında çok şaşıracağınız gerçek!

Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Gündoğdu geçen yıl, çocukluktan bu yana süregelen aşklarını evlilikle taçlandırmıştı. Milan'ın başarılı oyuncusu Hakan Çalhanoğlu ile eşi Sinem Çalhanoğlu geçtiğimiz Ağustos ayında ani bir şekilde boşanma kararı almıştı. Ayrılık kararının ardından Sinem Gündoğdu'nun hamile olduğu ortaya çıkmıştı ancak Milan'ın oyuncusu Hakan Çalhanoğlu net bir şekilde bu evliliğin bittiğini belirtmişti. Çok geçmeden Hakan Çalhanoğlu ile eşi Sinem'den barışma kararı geldi. Hamileliğinde 6. ayı geride bırakan Sinem Çalhanoğlu ve Hakan Çalhanoğlu'ndan yeniden evlilik kararı geldi. Peki Milan'ın başarılı oyuncusu Hakan Çalhanoğlu ve eşi nereli?

16 Ocak 2019 Çarşamba, 09:57:05 Güncelleme: 10:03:55
Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu hakkında çok şaşıracağınız gerçek!

Milan'ın oyuncusu Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu herkesi şaşırttı. Çalhanoğlu çifti yeniden evlilik kararı aldı. Herkesin merak ettiği soru ise 'Hakan Çalhanoğlu ve eşi nereli?' oldu. İşte cevabı...

Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu hakkında çok şaşıracağınız gerçek!

Amine Gülşe

30 Nisan 1993 İsveç doğumludur.

Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu hakkında çok şaşıracağınız gerçek!

Mesut Özil

Mesut Özil 15 Ekim 1988'de Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde doğdu.

Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu hakkında çok şaşıracağınız gerçek!

Furkan Palalı - Konya

Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu hakkında çok şaşıracağınız gerçek!

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