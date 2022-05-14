Hakan Altun’un partneri Sibel Can vücudunu saran elbisesiyle döktürdü! Hakan Ural’ın ‘yaşayan efsane’ dediği Sibel ortalığı salladı

Ural, Sibel Can hakkında "Sanat müziği konusunda böyle bir yorum yok. Yaşarken fırsat buldukça, zaman ayırıp muhakkak Sibel'i dinleyin. Resmen yaşayan bir efsane. Yaş aldıkça sesi öyle bir oturdu ki. Yiğidi vur hakkını yeme. Böyle bir ses yok" ifadelerini kullandı.