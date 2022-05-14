Vav TV İzle
Haberler Magazin Hakan Altun’un partneri Sibel Can vücudunu saran elbisesiyle döktürdü! Hakan Ural’ın ‘yaşayan efsane’ dediği Sibel ortalığı salladı

Hakan Altun’un partneri Sibel Can vücudunu saran elbisesiyle döktürdü! Hakan Ural’ın ‘yaşayan efsane’ dediği Sibel ortalığı salladı

Hakan Altun'un biricik partnerine bakın! Sunuculuğunu Hakan Altun ile Hüsnü Şenlendirici üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programıyla her cumartesi televizyon izleyicisiyle buluşan Sibel Can, geçtiğimiz günlerde eski eşi Hakan Ural'ın kendisi için sarf ettiği "Yaşayan efsane" sözleriyle gündem olmuştu. Hem sesi hem de şarkılarıyla yıllarca adından söz ettiren ünlü şarkıcı, şimdi ise konser görüntüleriyle çok konuşuldu. Vücudunu saran derin dekolteli kostümüyle gündem olan Sibel Can'ın sahnede dans ettiği anlar sosyal medyayı salladı. İşte Sibel Can'ın çok konuşulan o görüntüleri...

14.05.2022 01:35 - Son Güncelleme: 14.05.2022 01:38
Hakan Altun’un partneri Sibel Can vücudunu saran elbisesiyle döktürdü! Hakan Ural’ın ‘yaşayan efsane’ dediği Sibel ortalığı salladı

Henüz 13 yaşındayken, babasının kemanı eşliğinde önce Viyana daha sonra da Almanya, Hollanda ve İsrail'de şarkı söyleyip dans eden Sibel Can'ın hayatı, Nükhet Duru'nun Fahrettin Arslan'a tavfiye etmesi üzerine bir anda değişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hakan Altun’un partneri Sibel Can vücudunu saran elbisesiyle döktürdü! Hakan Ural’ın ‘yaşayan efsane’ dediği Sibel ortalığı salladı

Nükhet Duru tarafından keşfedilen Sibel Can, 17'sinde assolistliğe yükseldi. Şöhret basamaklarını hızla tırmanan ünlü şarkıcı, yıllarca hem sesi hem de şarkılarıyla adından söz ettirdi.

Hakan Altun’un partneri Sibel Can vücudunu saran elbisesiyle döktürdü! Hakan Ural’ın ‘yaşayan efsane’ dediği Sibel ortalığı salladı

Güzelliğiyle de dikkat çeken Sibel Can, özel hayatıyla da çok konuşuldu. Sibel Can, son olarak eski eşi Hakan Ural'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

Hakan Altun’un partneri Sibel Can vücudunu saran elbisesiyle döktürdü! Hakan Ural’ın ‘yaşayan efsane’ dediği Sibel ortalığı salladı

Ural, Sibel Can hakkında "Sanat müziği konusunda böyle bir yorum yok. Yaşarken fırsat buldukça, zaman ayırıp muhakkak Sibel'i dinleyin. Resmen yaşayan bir efsane. Yaş aldıkça sesi öyle bir oturdu ki. Yiğidi vur hakkını yeme. Böyle bir ses yok" ifadelerini kullandı.

Hakan Altun’un partneri Sibel Can vücudunu saran elbisesiyle döktürdü! Hakan Ural’ın ‘yaşayan efsane’ dediği Sibel ortalığı salladı

Ünlü şarkıcı şimdi ise konser görüntüleriyle çok konuşuldu. Vücudunu saran derin dekolteli kostümüyle gündem olan Sibel Can'ın sahnede dans ettiği anlar sosyal medyayı salladı.

SON DAKİKA