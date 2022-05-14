Hakan Altun’un partneri Sibel Can vücudunu saran elbisesiyle döktürdü! Hakan Ural’ın ‘yaşayan efsane’ dediği Sibel ortalığı salladı
Hakan Altun'un biricik partnerine bakın! Sunuculuğunu Hakan Altun ile Hüsnü Şenlendirici üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programıyla her cumartesi televizyon izleyicisiyle buluşan Sibel Can, geçtiğimiz günlerde eski eşi Hakan Ural'ın kendisi için sarf ettiği "Yaşayan efsane" sözleriyle gündem olmuştu. Hem sesi hem de şarkılarıyla yıllarca adından söz ettiren ünlü şarkıcı, şimdi ise konser görüntüleriyle çok konuşuldu. Vücudunu saran derin dekolteli kostümüyle gündem olan Sibel Can'ın sahnede dans ettiği anlar sosyal medyayı salladı. İşte Sibel Can'ın çok konuşulan o görüntüleri...
Henüz 13 yaşındayken, babasının kemanı eşliğinde önce Viyana daha sonra da Almanya, Hollanda ve İsrail'de şarkı söyleyip dans eden Sibel Can'ın hayatı, Nükhet Duru'nun Fahrettin Arslan'a tavfiye etmesi üzerine bir anda değişti.
Nükhet Duru tarafından keşfedilen Sibel Can, 17'sinde assolistliğe yükseldi. Şöhret basamaklarını hızla tırmanan ünlü şarkıcı, yıllarca hem sesi hem de şarkılarıyla adından söz ettirdi.
Güzelliğiyle de dikkat çeken Sibel Can, özel hayatıyla da çok konuşuldu. Sibel Can, son olarak eski eşi Hakan Ural'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamayla gündeme geldi.
Ural, Sibel Can hakkında "Sanat müziği konusunda böyle bir yorum yok. Yaşarken fırsat buldukça, zaman ayırıp muhakkak Sibel'i dinleyin. Resmen yaşayan bir efsane. Yaş aldıkça sesi öyle bir oturdu ki. Yiğidi vur hakkını yeme. Böyle bir ses yok" ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı şimdi ise konser görüntüleriyle çok konuşuldu. Vücudunu saran derin dekolteli kostümüyle gündem olan Sibel Can'ın sahnede dans ettiği anlar sosyal medyayı salladı.