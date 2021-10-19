Hakan Altun’un konser için istediği ücret ağızları açık bıraktı! İşte ünlülerin dudak uçuklatan kazançları...
Hakan Altun'un konser için istediği ücret ağızları açık bıraktı! Yılbaşı yaklaşırken ünlü sanatçıların konser programları belli olmaya başladı. İstanbul, İzmir, Antalya ve Kıbrıs başta olmak üzere birçok yerden teklif alan şarkıcıların çoğu, ücretlerini 250-500 bin lira arasında belirledi. Ancak bazı sanatçılar, fahiş fiyatlar isteyince ortalık karıştı. Ünlü şarkıcı Hakan Altun da yılbaşı gecesi için Kıbrıs'taki bir otelden teklif aldı. Ünlü şarkıcı Hakan Altun, yılbaşı gecesi sahneye çıkmak için Kıbrıs'taki bir oteldenistediği ücretle gündeme geldi. şte ünlülerin dudak uçuklatan kazançları...
19.10.2021 09:43
- Son Güncelleme: 19.10.2021 09:43
Hakan Altun'un konser için istediği ücret ağızları açık bıraktı! İşte sizler için derlediğimiz son dönemde gündeme gelen ünlülerin dudak uçuklatan kazançları...
İBRAHİM TATLISES
Uzun süre sonra konser vererek gündeme gelen İbrahim Tatlıses, Belarus'ta vereceği konserler için milyon dolarlık anlaşma yaptı.