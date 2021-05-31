Hakan Altun'u daha önce böyle gören yok! Nerede Sibel Can'ın romantik yalnız partneri Hakan Altun nerede genç Hakan

Türk müziğinde önemli çalışmalara imza atan Sibel Can ve Hakan Altun ikilisinin sunuculuğunu üstlendiği ve Hüsnü Şenlendirici'nin de klarnetteki ustalığını konuşturarak müzik şöleni sunduğu Şarkılar Bizi Söyler sezon finali yaptı. Ancak bir süre önce koronavirüse yakalanan Hakan Altun zor günler geçirmişti. Hastalığı atlatan ancak programının sezon finaline katılamayan Hakan Altun için söylendi şarkılar. Hal böyle olunca Hakan Altun gündemde yer alan isimler arasında bulunuyor. Magazin dünyasının kronik yalnızlarından, romantik şarkılarının yazarlarından biri olan Hakan Altun'u daha önce hiç böyle görmediniz. Neden mi? Ayrıntılar haberin devamında...

31.05.2021 16:27 - Son Güncelleme: 31.05.2021 16:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





