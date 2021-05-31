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Hakan Altun'u daha önce böyle gören yok! Nerede Sibel Can'ın romantik yalnız partneri Hakan Altun nerede genç Hakan

Türk müziğinde önemli çalışmalara imza atan Sibel Can ve Hakan Altun ikilisinin sunuculuğunu üstlendiği ve Hüsnü Şenlendirici'nin de klarnetteki ustalığını konuşturarak müzik şöleni sunduğu Şarkılar Bizi Söyler sezon finali yaptı. Ancak bir süre önce koronavirüse yakalanan Hakan Altun zor günler geçirmişti. Hastalığı atlatan ancak programının sezon finaline katılamayan Hakan Altun için söylendi şarkılar. Hal böyle olunca Hakan Altun gündemde yer alan isimler arasında bulunuyor. Magazin dünyasının kronik yalnızlarından, romantik şarkılarının yazarlarından biri olan Hakan Altun'u daha önce hiç böyle görmediniz. Neden mi? Ayrıntılar haberin devamında...

31.05.2021 16:27 - Son Güncelleme: 31.05.2021 16:27
Hakan Altun'u daha önce böyle gören yok! Nerede Sibel Can'ın romantik yalnız partneri Hakan Altun nerede genç Hakan

Hakan Altun, Şarkılar Bizi Söyler programı ile ekranlara geri döndü dönmesine ama koronavirüs nedeniyle zor günler geçirdi. Hastalığı atlatan ama dinlenmesi gereken usta şarkıcı sezon finaline katılamadı.

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Hakan Altun'u daha önce böyle gören yok! Nerede Sibel Can'ın romantik yalnız partneri Hakan Altun nerede genç Hakan

Şimdilerde Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'yle ekrana dönen Hakan Altun'un özel hayatı merak edilirken öyle fotoğrafları ortaya çıktı ki şaşıp kalmamak elde değil. İşte başta Hakan Altun olmak üzere ünlülerin gençlik ve çocukluk yıllarına ait hiç görmediğiniz fotoğraflar.

Hakan Altun'u daha önce böyle gören yok! Nerede Sibel Can'ın romantik yalnız partneri Hakan Altun nerede genç Hakan

Kıvanç Tatlıtuğ

2002 yılında Best Model Of The World yarışmasını kazanan Kıvanç Tatlıtuğ'un yıldızı Gümüş dizisi ile parladı.

Hakan Altun'u daha önce böyle gören yok! Nerede Sibel Can'ın romantik yalnız partneri Hakan Altun nerede genç Hakan
Hakan Altun'u daha önce böyle gören yok! Nerede Sibel Can'ın romantik yalnız partneri Hakan Altun nerede genç Hakan

Burak Özçivit

Burak Özçivit'in Best Model Of Turkey 2003 seçmelerine giden fotoğrafları, ilk elemede çöpe atılmış ama daha sonra çöpten çıkarılarak yarışmaya katılması sağlanmıştı. Gelecek vaadeden isim olarak çıkış yapmıştı.