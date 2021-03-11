Hakan Altun'u daha önce böyle gören yok! Nerede Sibel Can'ın romantik yalnız partneri Hakan Altun nerede genç Hakan
Türk müziğinde önemli çalışmalara imza atan Sibel Can ve Hakan Altun ikilisinin sunuculuğunu üstleneceği ve Hüsnü Şenlendirici'nin de klarnetteki ustalığını konuşturarak müzik şöleni yapacağı Şarkılar Bizi Söyler izleyici karşısında. Hal böyle olunca Hakan Altun gündemde yer alan isimler arasında bulunuyor. Magazin dünyasının kronik yalnızlarından, romantik şarkılarının yazarlarından biri olan Hakan Altun'u daha önce hiç böyle görmediniz. Neden mi? Ayrıntılar haberin devamında...
11.03.2021 15:35
- Son Güncelleme: 11.03.2021 15:35
Hakan Altun, Şarkılar Bizi Söyler programı ile ekranlara geri dönüyor. Aslen Siirtli olan Hakan Altun 1972 İstanbul doğumlu. Gonca Vuslateri ile beraber olan Hakan Altun bir süre önce ayrıldığını açıklamıştı.
Şimdilerde Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'yle ekrana dönen Hakan Altun'un özel hayatı merak edilirken öyle fotoğrafları ortaya çıktı ki şaşıp kalmamak elde değil. İşte başta Hakan Altun olmak üzere ünlülerin gençlik ve çocukluk yıllarına ait hiç görmediğiniz fotoğraflar.
Kıvanç Tatlıtuğ
2002 yılında Best Model Of The World yarışmasını kazanan Kıvanç Tatlıtuğ'un yıldızı Gümüş dizisi ile parladı.
Burak Özçivit
Burak Özçivit'in Best Model Of Turkey 2003 seçmelerine giden fotoğrafları, ilk elemede çöpe atılmış ama daha sonra çöpten çıkarılarak yarışmaya katılması sağlanmıştı. Gelecek vaadeden isim olarak çıkış yapmıştı.