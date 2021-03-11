Hakan Altun'u daha önce böyle gören yok! Nerede Sibel Can'ın romantik yalnız partneri Hakan Altun nerede genç Hakan

Türk müziğinde önemli çalışmalara imza atan Sibel Can ve Hakan Altun ikilisinin sunuculuğunu üstleneceği ve Hüsnü Şenlendirici'nin de klarnetteki ustalığını konuşturarak müzik şöleni yapacağı Şarkılar Bizi Söyler izleyici karşısında. Hal böyle olunca Hakan Altun gündemde yer alan isimler arasında bulunuyor. Magazin dünyasının kronik yalnızlarından, romantik şarkılarının yazarlarından biri olan Hakan Altun'u daha önce hiç böyle görmediniz. Neden mi? Ayrıntılar haberin devamında...

11.03.2021 15:35 - Son Güncelleme: 11.03.2021 15:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





