Hafsanur Sancaktutan'ın yeni aşkı İnci Taneleri'nden çıktı! 'Ortada adam yok' demişti! Adı Barış Alper Yılmaz'la anılan ünlü oyuncu gönlünü...

Son dönemin gözde oyuncularından Hafsanur Sancaktutan, aşk hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir röportajında "Ortada adam yok" diyerek aşk hayatının durgun olduğunu ifade eden güzel oyuncu, herkesi şaşırtarak yeni bir aşka yelken açtı. Adı Galatasaray'ın genç yeteneği Barış Alper Yılmaz ile anılan Sancaktutan meğer gönlünü İnci Taneleri'nin yıldızına kaptırmış...