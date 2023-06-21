Hafsanur Sancaktutan'ın bikinili pozlarına Kerem Bürsin'den flaş yorum "Teninin..." Bu hareket Hande Erçel'e mi o hamle sonrası...
Kerem Bürsin'le yeni bir dizi projesine başlayan Hafsanur Sancaktutan'ın bikinili pozları sosyal medyanın gündeminde... İtalya tatilinden bikinili pozlarını yayınlayan Hafsanur Sancaktutan'ın paylaşımına yorum yapanlardan biri de rol arkadaşı Kerem Bürsin'di. Öte yandan bir başka paylaşım da ortalığı karıştırdı. Hande Erçel'in Sancaktutan'ı taklit etmesinin ardından, Sancaktutan öyle bir paylaşım yaptı ki "misilleme" olarak yorumlandı. İşte detaylar...
21.06.2023 10:00 - Son Güncelleme: 21.06.2023 10:00
Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Sicilya'da çekilen bikini pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.