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Haberler Magazin Hafsanur Sancaktutan'ın bikinili pozlarına Kerem Bürsin'den flaş yorum "Teninin..." Bu hareket Hande Erçel'e mi o hamle sonrası...

Hafsanur Sancaktutan'ın bikinili pozlarına Kerem Bürsin'den flaş yorum "Teninin..." Bu hareket Hande Erçel'e mi o hamle sonrası...

Kerem Bürsin'le yeni bir dizi projesine başlayan Hafsanur Sancaktutan'ın bikinili pozları sosyal medyanın gündeminde... İtalya tatilinden bikinili pozlarını yayınlayan Hafsanur Sancaktutan'ın paylaşımına yorum yapanlardan biri de rol arkadaşı Kerem Bürsin'di. Öte yandan bir başka paylaşım da ortalığı karıştırdı. Hande Erçel'in Sancaktutan'ı taklit etmesinin ardından, Sancaktutan öyle bir paylaşım yaptı ki "misilleme" olarak yorumlandı. İşte detaylar...

21.06.2023 10:00 - Son Güncelleme: 21.06.2023 10:00
Hafsanur Sancaktutan’ın bikinili pozlarına Kerem Bürsin’den flaş yorum Teninin... Bu hareket Hande Erçel’e mi o hamle sonrası...

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Sicilya'da çekilen bikini pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Hafsanur Sancaktutan’ın bikinili pozlarına Kerem Bürsin’den flaş yorum Teninin... Bu hareket Hande Erçel’e mi o hamle sonrası...

İŞTE O POZLAR

İtalya'nın Sicilya bölgesine giden ünlü oyuncu bikini pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Hafsanur Sancaktutan’ın bikinili pozlarına Kerem Bürsin’den flaş yorum Teninin... Bu hareket Hande Erçel’e mi o hamle sonrası...

Ünlü oyuncunun paylaşımına yorum yapanlardan biri de Kerem Bürsin oldu.

Hafsanur Sancaktutan’ın bikinili pozlarına Kerem Bürsin’den flaş yorum Teninin... Bu hareket Hande Erçel’e mi o hamle sonrası...

"BİZ ÇALIŞALIM SEN TENİNİN DEVAMLILIĞINI BOZ"

Bürsin gönderinin altına "Biz buralarda çalışalım Hafsa'cım sen oralarda teninin devamlılığını boz" notunu düştü.

Hafsanur Sancaktutan’ın bikinili pozlarına Kerem Bürsin’den flaş yorum Teninin... Bu hareket Hande Erçel’e mi o hamle sonrası...

Hafsanur Sancaktutan da Kerem Bürsin'e, "Kıskanmasak mı acaba Kerem'ciğim" şeklinde yanıt verdi.

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