Hafsanur Sancaktutan sütyensiz saks mavisi elbisesiyle şekilden şekile girdi sosyal medya yıkıldı: "Tuvaleti mi gelmiş acaba"
Hafsanur Sancaktutan sütyensiz saks mavisi elbisesiyle şekilden şekile girdi sosyal medya yıkıldı. Katıldığı bir ödül töreninde kıyafeti ve saçıyla dikkat çeken 23 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan kendisini çekmek isteyen kameramanlara poz verirken yaptığı hareketlerle, "Tuvaleti mi gelmiş acaba" , "O neydi kız" , "Yıldız Tilbe sandım" yorumlarıyla karşı karşıya kaldı.
14.06.2023 10:32 - Son Güncelleme: 14.06.2023 10:50
"TUVALETİ Mİ GELMİŞ ACABA"
Hafsanur Sancaktutan sütyensiz saks mavisi elbisesiyle şekilden şekile girdi sosyal medya yıkıldı.
Şimdilerde Kerem Bürsin ile başrolünü paylaşacağı yeni projesi ile ile sık sık gündeme gelen Hafsanur Sancaktutan katıldığı bir ödül töreninde şoke eden hareketlerde bulundu.
Sütyesiz tarzıyla dikkat çeken Hafsanur Sancaktutan'ın katıldığı gecede kameralar karşısına geçince poz vermek için şekilden şekili girdiği anlar kısa sürede güendem oldu.
Ardından genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın boyu da merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...