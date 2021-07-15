Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş aşkını ilan etti! Bir yıllık köşe kapmaca bitti dizi aşkı gerçek oldu
Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş aşkını ilan etti! Bir yıllık köşe kapmaca bitti, dizi aşkı gerçek oldu. Menajerimi Ara adlı dizide Barış karakterini canlandıran Deniz Can Aktaş, meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile birliktelik yaşıyor. 'Aşk Ağlatır' dizi setinde tanışan ve yaklaşık bir yıldır birlikte oldukları ileri sürülen ünlü çiftten sonunda paylaşım geldi. İşte 21 yaşındaki Hafsanur ile 27 yaşındaki Deniz Can'ın sosyal medya gündemine bomba gibi düşen pozları...
15.07.2021 14:48
- Son Güncelleme: 15.07.2021 15:54
BİR YILLIK KÖŞE KAPMACA BİTTİ DİZİ AŞK İLANI GELDİ!
Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş aşkını ilan etti! Deniz Can Aktaş, sadece 16 bölüm süren 'Aşk Ağlatır' adlı dizinin setinde tanıştığı Hafsanur Sancaktutan ile birliktelik yaşıyor.
Birlikte çıktıkları tatilden paylaştıkları video ile gündeme bomba gibi düşen Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...