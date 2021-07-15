Vav TV İzle

Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş aşkını ilan etti! Bir yıllık köşe kapmaca bitti dizi aşkı gerçek oldu

Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş aşkını ilan etti! Bir yıllık köşe kapmaca bitti, dizi aşkı gerçek oldu. Menajerimi Ara adlı dizide Barış karakterini canlandıran Deniz Can Aktaş, meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile birliktelik yaşıyor. 'Aşk Ağlatır' dizi setinde tanışan ve yaklaşık bir yıldır birlikte oldukları ileri sürülen ünlü çiftten sonunda paylaşım geldi. İşte 21 yaşındaki Hafsanur ile 27 yaşındaki Deniz Can'ın sosyal medya gündemine bomba gibi düşen pozları...

15.07.2021 14:48 - Son Güncelleme: 15.07.2021 15:54
Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş aşkını ilan etti! Bir yıllık köşe kapmaca bitti dizi aşkı gerçek oldu

BİR YILLIK KÖŞE KAPMACA BİTTİ DİZİ AŞK İLANI GELDİ!

Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş aşkını ilan etti! Deniz Can Aktaş, sadece 16 bölüm süren 'Aşk Ağlatır' adlı dizinin setinde tanıştığı Hafsanur Sancaktutan ile birliktelik yaşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş aşkını ilan etti! Bir yıllık köşe kapmaca bitti dizi aşkı gerçek oldu

Sosyal medyada köşe kapmaca oynayan ünlü çiftten paylaşım geldi.

Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş aşkını ilan etti! Bir yıllık köşe kapmaca bitti dizi aşkı gerçek oldu

Birlikte çıktıkları tatilden paylaştıkları video ile gündeme bomba gibi düşen Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş aşkını ilan etti! Bir yıllık köşe kapmaca bitti dizi aşkı gerçek oldu

HAFSANUR SANCAKTUTAN İLE DENİZ CAN AKTAŞ

Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş aşkını ilan etti! Bir yıllık köşe kapmaca bitti dizi aşkı gerçek oldu

İDO TATLISES VE YASEMİN ŞEFKATLİ