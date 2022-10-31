Hadise'yi çabuk unuttu Mehmet Dinçerler yeni sevgilisiyle baş başa yakalandı! Sarmaş dolaş 3 gün! Bu hikayede yanan Hadise
30 Nisan'da evlenen Hadise ile evlenen ve 30 Eylül'de tek celsede boşanan Mehmet Dinçerler'in adı Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu'yla anılsa da ikilinin yakın arkadaş olduğu ortaya çıkmış, hemen ardından Dinçerler ünlü bir şarkıcıyla sarmak dolaş yakalanmıştı. Dinçerler bir süredir görüştüğü, Kuveytli ünlü şarkıcı Rawan Bin Hussain'le birlikte görüntülendi.
31.10.2022 09:02 - Son Güncelleme: 31.10.2022 09:02
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in beş aylık evliliği, 30 Eylül'de Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla tek celsede bitmişti. İkili, duruşmaya katılmamış, avukatları temsil etmişti.
Mehmet Dinçerler, boşanma davası öncesi Zehra Çilingiroğlu ile Rodos'ta objektiflere yansımış, Çilingiroğlu, arkadaşlarıyla gittiği bir mekanda Dinçerler ile karşılaştığını söylemişti.
Geçtiğimiz günlerde bir düğüne katılan Mehmet Dinçerler ile Kuveytli ünlü şarkıcı Rawan Bin Hussain sarmaş dolaş dans etmişti.