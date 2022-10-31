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Haberler Magazin Hadise'yi çabuk unuttu Mehmet Dinçerler yeni sevgilisiyle baş başa yakalandı! Sarmaş dolaş 3 gün! Bu hikayede yanan Hadise

Hadise'yi çabuk unuttu Mehmet Dinçerler yeni sevgilisiyle baş başa yakalandı! Sarmaş dolaş 3 gün! Bu hikayede yanan Hadise

30 Nisan'da evlenen Hadise ile evlenen ve 30 Eylül'de tek celsede boşanan Mehmet Dinçerler'in adı Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu'yla anılsa da ikilinin yakın arkadaş olduğu ortaya çıkmış, hemen ardından Dinçerler ünlü bir şarkıcıyla sarmak dolaş yakalanmıştı. Dinçerler bir süredir görüştüğü, Kuveytli ünlü şarkıcı Rawan Bin Hussain'le birlikte görüntülendi.

31.10.2022 09:02 - Son Güncelleme: 31.10.2022 09:02
Hadise’yi çabuk unuttu Mehmet Dinçerler yeni sevgilisiyle baş başa yakalandı! Sarmaş dolaş 3 gün! Bu hikayede yanan Hadise

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in beş aylık evliliği, 30 Eylül'de Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla tek celsede bitmişti. İkili, duruşmaya katılmamış, avukatları temsil etmişti.

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Hadise’yi çabuk unuttu Mehmet Dinçerler yeni sevgilisiyle baş başa yakalandı! Sarmaş dolaş 3 gün! Bu hikayede yanan Hadise

Mehmet Dinçerler, boşanma davası öncesi Zehra Çilingiroğlu ile Rodos'ta objektiflere yansımış, Çilingiroğlu, arkadaşlarıyla gittiği bir mekanda Dinçerler ile karşılaştığını söylemişti.

Hadise’yi çabuk unuttu Mehmet Dinçerler yeni sevgilisiyle baş başa yakalandı! Sarmaş dolaş 3 gün! Bu hikayede yanan Hadise

Özel hayatıyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan 24 yaşındaki Çilingiroğlu, avukatı Arca Açıkel aracılığıyla yargıya başvurup, tazminat davası açacağını duyurmuştu.

Hadise’yi çabuk unuttu Mehmet Dinçerler yeni sevgilisiyle baş başa yakalandı! Sarmaş dolaş 3 gün! Bu hikayede yanan Hadise

Geçtiğimiz günlerde bir düğüne katılan Mehmet Dinçerler ile Kuveytli ünlü şarkıcı Rawan Bin Hussain sarmaş dolaş dans etmişti.

Hadise’yi çabuk unuttu Mehmet Dinçerler yeni sevgilisiyle baş başa yakalandı! Sarmaş dolaş 3 gün! Bu hikayede yanan Hadise

İkilinin o halleri ise düğüne katılanlar tarafından kayda alınmıştı.

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