Hadise'ye 'metres' dedi kavga çıktı 'g..ümün kenarı' Seren Serengil'le Hadise'nin avukatı uluorta kavga etti 'evli adama...'
Seren Serengil, Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık kararının ayyuka çıkmasının ardından sürekli bir yorumda bulunuyor ya da bomba bir haber patlatıyor. Serengil önceki gün yine Hadise'ye diline dolamıştı. Serengil, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise'nin yasak aşk iddialarını ima ederek 'kadının evine gidip çocuğunu sevdin, babasıyla ilişki' yaşadın diyerek 'metres' göndermesinde bulunmuştu. Bunun üzerine önceki gün Hadise'nin avukatı Feyza Altun ile Seren Serengil sosyal medya üzerinden fena atıştı. İşte detaylar...
Seren Serengil'in geçtiğimiz günlerde, canlı yayında Hadise hakkında kullandığı cümleler sonrası ortalık karıştır. Seren Serengil ile Hadise'nin avukatı Feyza Altun sosyal medya üzerinden atıştı. İşte detaylar.
Hadise, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle gerçekleşen 'Kız çocukları dünyayı değiştirir' başlıklı konferansta yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.
Unicef Türkiye Çocuk Hakları Savunucusu olan Hadise konuşmasında "Bana yapılan ataklarda güçleniyorum. Sanıyorlar ki ezeceğiz. Yoo siz konuşun yani. Hayat çok kısa, çok güzel bence" demişti.
Hadise'nin sözlerini duyan Seren Serengil ise yaptığı yorumla şoke etti. Daha önce de defalarca kez Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski kocası Rıza Sarraf ile ilişki yaşadığını iddia eden Serengil "Hadise, UNICEF için doğru bir isim değil. Ebru Gündeş'in evine gidip orada Gündeş'in kızını sevip, ardından onun babasıyla birlikte olmuşsun…" demişti.