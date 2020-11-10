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Hadise'ye Kaan Yıldırım aşkı yaradı! 35 yaşındaki Hadise'yi bir de böyle görün...

Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım magazin gündeminden düşmüyor. Yıldırım ile evlilik hazırlığında olduğu iddia edilen 35 yaşındaki Hadise'nin yüzü gülüyor. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken şarkıcı son olarak kestirdiği kısacık saçlarıyla gündeme gelmişti. Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladıktan sonra hayatında değişiklikler yaptığı fark edilen Hadise, makyajsız olarak sevenlerinin karşısına çıktı. İşte ekranlarda gördüğünüz ünlülerin makyajsız halleri...

10.11.2020 13:10 - Son Güncelleme: 10.11.2020 13:22
Hadise'ye Kaan Yıldırım aşkı yaradı! 35 yaşındaki Hadise'yi bir de böyle görün...

Oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise, değişimiyle dikkat çekiyor. Son dönemde hayatında sadeliğe giden Hadise, en doğal haliyle hayranlarının karşısına çıktı.

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Hadise'ye Kaan Yıldırım aşkı yaradı! 35 yaşındaki Hadise'yi bir de böyle görün...

İşte doğal güzelliği ile dikkat çeken Hadise'nin ve ünlülerin makyajsız halleri...

Hadise'ye Kaan Yıldırım aşkı yaradı! 35 yaşındaki Hadise'yi bir de böyle görün...

SİNEM KOBAL

.Sinem Kobal, yazın son günlerinden bir fotoğrafını yayınladı. "Bu nasıl güzellik" diye yorum yapan takipçiler, ünlü oyuncuya birçok iltifatta bulundu.

Hadise'ye Kaan Yıldırım aşkı yaradı! 35 yaşındaki Hadise'yi bir de böyle görün...
Hadise'ye Kaan Yıldırım aşkı yaradı! 35 yaşındaki Hadise'yi bir de böyle görün...

BİRAN DAMLA YILMAZ

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