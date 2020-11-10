Hadise'ye Kaan Yıldırım aşkı yaradı! 35 yaşındaki Hadise'yi bir de böyle görün...

Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım magazin gündeminden düşmüyor. Yıldırım ile evlilik hazırlığında olduğu iddia edilen 35 yaşındaki Hadise'nin yüzü gülüyor. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken şarkıcı son olarak kestirdiği kısacık saçlarıyla gündeme gelmişti. Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladıktan sonra hayatında değişiklikler yaptığı fark edilen Hadise, makyajsız olarak sevenlerinin karşısına çıktı. İşte ekranlarda gördüğünüz ünlülerin makyajsız halleri...