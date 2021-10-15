Hadise’ye ‘istenmeyen gelin’ iddiaları soruldu! Mehmet Dinçerler’in biricik aşkı bakın ne tepki verdi
Hadise'ye 'istenmeyen gelin' iddiaları soruldu! Oyuncu Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken sürpriz bir şekilde ilişkisini sonlandıran ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçen günlerde ise sevgilisi Mehmet Dinçerler ile ilk kez sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Hadise, mutluluk pozlarıyla binlerce beğeni almıştı. Ancak ünlü çift hakkında ortaya atılan bir iddia kafaları karıştırdı. İddiaya göre; Mehmet Dinçerler'in ailesi bu ilişkiye onay vermedi ve Hadise 'istenmeyen gelin' oldu. Söz konusu iddia magazin gündemine bomba gibi düşerken Hadise ile Mehmet Dinçerler, el ele objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan çiftten Hadise, 'istenmeyen gelin' iddiasına bakın ne tepki verdi.
Ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla uzun süre gündem olmuştu. Nikah masasına oturması beklenen çift, sürpriz bir kararla ilişkilerini sonlandırmıştı.
Ayrılık haberi çiftin hayranlarını hayal kırıklığına uğratırken Hadise cephesinde yeni bir gelişme yaşanmıştı. Ünlü şarkıcı, gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmıştı.
Mehmet Dinçerler ile mutlu bir birliktelik sürdüren şarkıcı, geçen günlerde sevgilisi ile verdiği bir pozu sosyal medya hesabında paylaşarak bir ilke imza atmıştı.
Ancak aşklarına doludizgin devam eden çift hakkında ortaya atılan bir iddia kafaları karıştırdı. İddiaya göre; Mehmet Dinçerler'in ailesi bu ilişkiye onay vermedi ve Hadise 'istenmeyen gelin' oldu.
İddiaya göre; Mehmet Dinçerler'in ailesi bu ilişkiye onay vermedi ve Hadise 'istenmeyen gelin' oldu. Söz konusu iddia magazin gündemine bomba gibi düşerken Hadise ile Mehmet Dinçerler, el ele objektiflere takıldı.