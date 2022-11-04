Hadise’ye eski eşi Mehmet Dinçerler’den büyük şok! 3 milyon TL’lik yüzükle ilgili o gerçek ortaya çıkınca Hadise bakın ne yaptı...

Değerinin 3 milyon TL olduğu söylenen yüzüğü satmak isteyen şarkıcı, gerçeği öğrenince şoke oldu. Hadise'nin replika yüzüğüne, 10 bin euro (182 bin TL) değer biçildi. Durum karşısında sarsılan sanatçı, sattığı takının parasını hayvan derneklerine bağışladı. Dinçerler'in evli oldukları dönemde Hadise'ye, "3 milyon TL'lik yüzük takıyorsun, dikkat et" diyerek, baskı yaptığı da konuşulanlar arasında yer alıyor.