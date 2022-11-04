Hadise'ye eski eşi Mehmet Dinçerler'den büyük şok! 3 milyon TL'lik yüzükle ilgili o gerçek ortaya çıkınca Hadise bakın ne yaptı...
Hadise'ye eski eşi Mehmet Dinçerler'den büyük şok! 3 milyon TL'lik yüzükle ilgili o gerçek ortaya çıkınca Hadise hemen yüzüğü elden çıkardı. 30 Nisan'da evlenen Hadise ile evlenen ve 30 Eylül'de tek celsede boşanan Mehmet Dinçerler'in adı Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu'yla anılsa da ikilinin yakın arkadaş olduğu gerçeği ortaya çıkmış, hemen ardından Dinçerler ünlü bir şarkıcıyla sarmaş dolaş yakalanmıştı. Geçtiğimiz gün bir süredir görüştüğü Kuveytli ünlü şarkıcı Rawan Bin Hussain'le görüntülenen Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye evlilik teklifi ederken taktığı o yüzük sahte çıktı. Ünlü şarkıcı o yüzüğü bakın ne yaptı...
Hadise'ye eski eşi Mehmet Dinçerler'den büyük şok! 3 milyon TL'lik yüzükle ilgili o gerçek ortaya çıkınca Hadise bakın ne yaptı...
Şarkıcı Hadise Açıkgöz, iş insanı Mehmet Dinçerler ile evliliğini eylül ay bitirmişti. Dinçerlerin şarkıcıya evlilik teklif ederken verdiği, değerinin 3 milyon TL olduğu söylenen yüzüğü boşanma aşamasındayken geri istemesi ise magazin gündeminin en çok konuşulanlarından biri olmuştu.
YÜZÜĞÜ SATTI, PARASINI HAYVAN DERNEKLERİNE BAĞIŞLADI
Tüm bunların ardından 30 Eylül'de Mehmet Dinçerler'den tek celsede boşanan Hadise'nin, çok konuşulan yüzüğünün replika olduğu ortaya çıktı.
Değerinin 3 milyon TL olduğu söylenen yüzüğü satmak isteyen şarkıcı, gerçeği öğrenince şoke oldu. Hadise'nin replika yüzüğüne, 10 bin euro (182 bin TL) değer biçildi. Durum karşısında sarsılan sanatçı, sattığı takının parasını hayvan derneklerine bağışladı. Dinçerler'in evli oldukları dönemde Hadise'ye, "3 milyon TL'lik yüzük takıyorsun, dikkat et" diyerek, baskı yaptığı da konuşulanlar arasında yer alıyor.