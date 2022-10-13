Hadise'ye akıllara zarar metres sözleri 'Ebru Gündeş'in kızını sevip Reza Zarrab'la birlikte olmuşsun...' Seren Serengil bombayı patlattı
Seren Serengil'den Hadise'ye yine olay yaratacak sözler... Seren Serengil, Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık kararının ayyuka çıkmasının ardından sürekli bir yorumda bulunuyor ya da bomba bir haber patlatıyor. Serengil önceki gün yine Hadise'ye diline doladı. Seren Serengil'in Hadise'ye canlı yayında yaptığı metres göndermesi magazin gündemine bomba gibi düştü.
Seren Serengil, dur durmak bilmiyor... Önceki gün Hadise'nin katıldığı bir etkinlikteki açıklamalarını diline dolayan Serengil, 'metres' imasıyla gündeme oturdu. İşte detaylar...
Hadise, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle gerçekleşen 'Kız çocukları dünyayı değiştirir' başlıklı konferansta yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.
Unicef Türkiye Çocuk Hakları Savunucusu olan Hadise konuşmasında "Bana yapılan ataklarda güçleniyorum. Sanıyorlar ki ezeceğiz. Yoo siz konuşun yani. Hayat çok kısa, çok güzel bence" dedi.
Hadise'nin sözlerini duyan Seren Serengil ise yaptığı yorumla şoke etti. Daha önce de defalarca kez Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski kocası Rıza Sarraf ile ilişki yaşadığını iddia eden Serengil "Hadise, UNICEF için doğru bir isim değil. Ebru Gündeş'in evine gidip orada Gündeş'in kızını sevip, ardından onun babasıyla birlikte olmuşsun…" dedi.