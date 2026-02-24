Hadise'nin Türkiye açıklamasına Sinan Akçıl’dan tepki: “Ülkemizi küçük düşürme sevdası bitsin!”

SİNAN AKÇIL'DAN MİLLİ GURUR VURGUSU

Tartışmaya son olarak dahil olan isim ise müzisyen Sinan Akçıl oldu. Yurt dışındaki gözlemlerini aktaran Akçıl, Türkiye'nin küçük düşürülmesine isim vermeden şu sözlerle isyan etti:

"Gereksiz açıklamalarla Türkiye'yi yurtdışında küçük düşürme sevdası bitse ne güzel olur. Mesela ben şu an yurtdışındayım ve konuştuğum İngiliz, Fransız birçok kişi, yaz tatili planını ülkemize gelmek üzerine yapıyor. Ne mutlu bize, bolluk dolu... Afrika için üzüldüğümüz ama o bölgelerle karıştırılmadığımız bir ramazan dilerim herkese…"