Hadise'nin Türkiye açıklamasına Sinan Akçıl’dan tepki: “Ülkemizi küçük düşürme sevdası bitsin!”

Hadise'nin UNICEF videosunda Türkiye'yi kriz bölgeleriyle bir tutması tepki çekerken, Sinan Akçıl'dan isim vermeden sert bir karşılık geldi.

Magazin dünyasının tartışmalı ismi Hadise, UNICEF "Çocuk Hakları Savunucusu" sıfatıyla yayınladığı videoda, Türkiye'yi dünyadaki insani kriz bölgeleriyle bir tutarak büyük bir skandala imza attı. Ramazan ayı vesilesiyle bağış çağrısı yapan şarkıcının, Türkiye'yi savaş ve açlıkla boğuşan bölgelerle aynı kefeye koyması kamuoyunda infial yarattı. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından söze giren Sinan Akçıl, isim vermeden yaptığı paylaşımda Türkiye'nin uluslararası arenadaki güçlü konumuna dikkat çekerek temsil konusundaki özensizliği eleştirdi.

TÜRKİYE'Yİ "KRİZ BÖLGESİ" İLAN ETTİ

Hadise, hazırlanan videoda şu ifadeleri kullanarak tepkilerin odağı haline geldi:

"Ramazan, paylaşma ve dayanışma ayı. Hiçbir çocuk aç kalmamalı. Türkiye'den Gazze'ye, Sudan'dan Afrika'ya çocuklar iftar sofrasında umuda ihtiyaç duyuyor."

İnsani yardım faaliyetlerinde dünyaya veren el olan Türkiye'nin, Gazze ve Sudan gibi derin krizlerin yaşandığı bölgelerle aynı cümlede yardıma muhtaç gibi yansıtılmasına devlet kademesinden de tepki geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, bu durumu gerçeklikten kopuk bir basiretsizlik olarak nitelendirdi.

"ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK" YORUMLARI

Sert tepkiler üzerine videoyu jet hızıyla kaldıran Hadise, oluşan "Vatandaşlıktan çıkarılsın"taleplerini dindirmek için bir açıklama yayınladı. Ancak suçun kendisine iletilen UNICEF metninde olduğunu iddia eden şarkıcı, kendisini eleştirenlere "Zihinlerinizi kötülüklerden arındırın"ve "Öfke dolu cümlelerden uzak durun" diyerek akıl vermeye çalıştı.

Şarkıcının hatasını kabullenmek yerine toplumun sağduyusunu hedef alması, sosyal medyada "Özrü kabahatinden büyük" yorumlarını da beraberinde getirdi.

SİNAN AKÇIL'DAN MİLLİ GURUR VURGUSU

Tartışmaya son olarak dahil olan isim ise müzisyen Sinan Akçıl oldu. Yurt dışındaki gözlemlerini aktaran Akçıl, Türkiye'nin küçük düşürülmesine isim vermeden şu sözlerle isyan etti:

"Gereksiz açıklamalarla Türkiye'yi yurtdışında küçük düşürme sevdası bitse ne güzel olur. Mesela ben şu an yurtdışındayım ve konuştuğum İngiliz, Fransız birçok kişi, yaz tatili planını ülkemize gelmek üzerine yapıyor. Ne mutlu bize, bolluk dolu... Afrika için üzüldüğümüz ama o bölgelerle karıştırılmadığımız bir ramazan dilerim herkese…"

Akçıl'ın bu sözleri, Türkiye'nin uluslararası arenadaki güçlü ve cazibe merkezi olan konumuna dikkat çekerken, temsil noktasındaki hassasiyetin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

"UNICEF İLE BAĞIMI SONLANDIRDIM"

Tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından Hadise, sosyal medya hesabından yeni bir duyuru yayınladı. Mesajlarını ve yorumlarını dikkatle okuduğunu belirten şarkıcı, yardım kampanyaları konusunda bundan sonra daha hassas olacağını vurguladı.

Hadise, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yardım kampanyaları konusunda bundan sonra çok daha hassas ve titiz hareket edeceğimi özellikle belirtmekle birlikte artık UNICEF ile bağımı sonlandırdığımı da sizlerle paylaşmak isterim. Bu mübarek Ramazan ayında, başta Gazze olmak üzere yardıma ihtiyaç duyan çocuklara desteklerimi tamamen bağımsız olarak sürdürerek elimden geleni yapmaya devam edeceğim."

