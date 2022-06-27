Hadise’nin tarzı ağızları açık bıraktı! Mehmet Dinçerler’in eşine bakın! ‘Evlendikten sonra bir değişti pir değişti’ denmişti fakat...
Ünlü şarkıcı Hadise, 30 Nisan 2022'de sessiz bir nikah ile Mehmet Dinçerler'le dünyaevine girdi. Ünlü şarkıcının nikahtan sonraki sahne tarzları ise dikkat çekti. Evlenmeden önce verdiği konserlerde giydiği mini ve dekolteli elbiseleriyle konuşulan Hadise, tarz değiştirdi. Ünlü şarkıcı için 'Evlendikten sonra bir değişti pir değişti' yorumları yapıldı. Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Hadise, sahne kıyafetiyle yine dikkat çekti. Ünlü şarkıcının kostümüne yorum yağdı. İşte Hadise'nin çok konuşulan o kostümü...
27.06.2022 21:09 - Son Güncelleme: 27.06.2022 21:09
Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in 30 Nisan 2022'de Çırağan Sarayı'nda evlendi.
Evlenmeden önce verdiği konserlerde giydiği mini ve dekolteli elbiseleriyle konuşulan Hadise, tarz değiştirdi.
Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Hadise, sahne kıyafetiyle yine dikkat çekti. Ünlü şarkıcının kostümüne yorum yağdı.
Hadise'nin kostümü sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısmı ünlü şarkıcının kombinine tam not vererek beğeni yağdırdı.