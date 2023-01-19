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Haberler Magazin Hadise'nin sütyensiz pozu olay! Göbeğine kadar inen dekoltesini gören şaştı kaldı: "Aman Hadise Hanım..."

Hadise'nin sütyensiz pozu olay! Göbeğine kadar inen dekoltesini gören şaştı kaldı: "Aman Hadise Hanım..."

Hadise'nin sütyensiz pozu olay! Göbeğine kadar inen dekoltesini gören şaştı kaldı. Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra konser maratonuna tüm hızla devam eden Hadise Instagram'da da oldukça aktif. Peş peşe yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Hadise geçtiğimiz günlerde çömeldiği poz ile adından söz ettirmişti. Ünlü şarkıcıdan bu kez de derin dekolteli kare geldi.

19.01.2023 10:20 - Son Güncelleme: 19.01.2023 10:24
Hadise’nin sütyensiz pozu olay! Göbeğine kadar inen dekoltesini gören şaştı kaldı: Aman Hadise Hanım...

"AMAN HADİSE HANIM..."

Hadise'nin sütyensiz pozu olay! Göbeğine kadar inen dekoltesini gören şaştı kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise’nin sütyensiz pozu olay! Göbeğine kadar inen dekoltesini gören şaştı kaldı: Aman Hadise Hanım...

Attığı her adımla dikkat çeken Hadise, sosyal medya paylaşımlarına hız verdi.

Hadise’nin sütyensiz pozu olay! Göbeğine kadar inen dekoltesini gören şaştı kaldı: Aman Hadise Hanım...

Geçtiğimiz günlerde dansıyla gündeme gelen Hadise son olarak eski eşi Mehmet Dinçerler'in temsilcisi olduğu kahve markasının bir AVM'deki şubesiyle gündeme gelmişti.

Hadise’nin sütyensiz pozu olay! Göbeğine kadar inen dekoltesini gören şaştı kaldı: Aman Hadise Hanım...

Hadise'nin reklam yüzü olduğu markanın afişinde eski eşi Mehmet Dinçerler'in temsil ettiği kahve markasının subesiyle yan yana fotoğraf karesi kısa sürede çok konuşulmuştu.

Hadise’nin sütyensiz pozu olay! Göbeğine kadar inen dekoltesini gören şaştı kaldı: Aman Hadise Hanım...

Şimdi de Hadise Instagram'dan paylaştığı bu kare ile "Aman Hadise Hanım..." dedirtti.

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