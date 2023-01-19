Hadise'nin sütyensiz pozu olay! Göbeğine kadar inen dekoltesini gören şaştı kaldı: "Aman Hadise Hanım..."
Hadise'nin sütyensiz pozu olay! Göbeğine kadar inen dekoltesini gören şaştı kaldı. Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra konser maratonuna tüm hızla devam eden Hadise Instagram'da da oldukça aktif. Peş peşe yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Hadise geçtiğimiz günlerde çömeldiği poz ile adından söz ettirmişti. Ünlü şarkıcıdan bu kez de derin dekolteli kare geldi.
19.01.2023 10:20 - Son Güncelleme: 19.01.2023 10:24
"AMAN HADİSE HANIM..."
Hadise'nin sütyensiz pozu olay! Göbeğine kadar inen dekoltesini gören şaştı kaldı.
Geçtiğimiz günlerde dansıyla gündeme gelen Hadise son olarak eski eşi Mehmet Dinçerler'in temsilcisi olduğu kahve markasının bir AVM'deki şubesiyle gündeme gelmişti.
Hadise'nin reklam yüzü olduğu markanın afişinde eski eşi Mehmet Dinçerler'in temsil ettiği kahve markasının subesiyle yan yana fotoğraf karesi kısa sürede çok konuşulmuştu.