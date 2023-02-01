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Haberler Magazin Hadise’nin sütyensiz paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu! Derin göğüs dekoltesiyle yayınladı! Ev hali sosyal medyayı ikiye böldü

Hadise’nin sütyensiz paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu! Derin göğüs dekoltesiyle yayınladı! Ev hali sosyal medyayı ikiye böldü

İş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini tek celsede sonlandıran Hadise, uzun bir süre Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ila yasak aşk yaşadığı iddialarıyla gündem oldu. İddiaları net bir dille yalanlayan şarkıcı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Hadise, derin göğüs dekolteli ip askılısıyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Sütyensiz paylaşımıyla dikkat çeken şarkıcı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Hadise'nin çok konuşulan ev hali...

takvim.com.tr
01.02.2023 00:16 - Son Güncelleme: 01.02.2023 00:16
Hadise’nin sütyensiz paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu! Derin göğüs dekoltesiyle yayınladı! Ev hali sosyal medyayı ikiye böldü

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliği tek celsede son buldu. Boşanma haberleriyle çok konuşulan Hadise, uzun bir süre de Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ila yasak aşk yaşadığı iddialarıyla gündem oldu.

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Hadise’nin sütyensiz paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu! Derin göğüs dekoltesiyle yayınladı! Ev hali sosyal medyayı ikiye böldü

İddiaları net bir dille yalanlayan şarkıcı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu.

Hadise’nin sütyensiz paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu! Derin göğüs dekoltesiyle yayınladı! Ev hali sosyal medyayı ikiye böldü

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Hadise, derin göğüs dekolteli ip askılısıyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Hadise’nin sütyensiz paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu! Derin göğüs dekoltesiyle yayınladı! Ev hali sosyal medyayı ikiye böldü

Intagram'ın hikaye kısmın paylaşımda bulunan şarkıcının pozu, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.

Hadise’nin sütyensiz paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu! Derin göğüs dekoltesiyle yayınladı! Ev hali sosyal medyayı ikiye böldü

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Instagram'da hızla yayılan poza yorumda bulundu. Bir kısmı fotoğrafı beğenirken bir kısmı iddialı bularak eleştirdi.

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