Hadise'nin süper minili paylaşımı dillere düştü "Sapığı çekmiş gizlice ifşalamış" Mehmet Dinçerler ayrılığı Murda aşk iddiaları derken...
Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan Hadise gündemden düşmüyor... Mehmet Dinçerler ile ayrıldıktan sonra birlikte 2 şarkı yaptığı Murda ile samimi görüntü vermekten çekinmeyen Hadise şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Önceki gün bikinili pozlarını paylaşan Hadise'den bu kez yüzünün görünmediği ama dekoltesini sergilediği pozlar geldi. Hadise bu pozlar sonrası sosyal medya alay konusu oldu. İşte o paylaşımlar ve ona gelen yorumlar.
13.06.2023 06:36 - Son Güncelleme: 13.06.2023 06:36
Yeni klibindeki gelinle sahnesinde evlilikle ilgili "Kısmet" yanıtını veren ve böylece evliliğe yeşil ışık yaktığı ileri sürülen Hadise kısa sürede gündem olmuştu.