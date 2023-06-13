Vav TV İzle
Haberler Magazin Hadise'nin süper minili paylaşımı dillere düştü "Sapığı çekmiş gizlice ifşalamış" Mehmet Dinçerler ayrılığı Murda aşk iddiaları derken...

Hadise'nin süper minili paylaşımı dillere düştü "Sapığı çekmiş gizlice ifşalamış" Mehmet Dinçerler ayrılığı Murda aşk iddiaları derken...

Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan Hadise gündemden düşmüyor... Mehmet Dinçerler ile ayrıldıktan sonra birlikte 2 şarkı yaptığı Murda ile samimi görüntü vermekten çekinmeyen Hadise şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Önceki gün bikinili pozlarını paylaşan Hadise'den bu kez yüzünün görünmediği ama dekoltesini sergilediği pozlar geldi. Hadise bu pozlar sonrası sosyal medya alay konusu oldu. İşte o paylaşımlar ve ona gelen yorumlar.

13.06.2023 06:36 - Son Güncelleme: 13.06.2023 06:36
Hadise’nin süper minili paylaşımı dillere düştü Sapığı çekmiş gizlice ifşalamış Mehmet Dinçerler ayrılığı Murda aşk iddiaları derken...

Geçtiğimiz günlerde tatilden bikinili pozlarını paylaşan Hadise'nin son paylaşımı sosyal medyanın diline düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise’nin süper minili paylaşımı dillere düştü Sapığı çekmiş gizlice ifşalamış Mehmet Dinçerler ayrılığı Murda aşk iddiaları derken...

Son dönemde Murda ile adı sık sık anılan Hadise sosyal medyada oldukça aktif.

Hadise’nin süper minili paylaşımı dillere düştü Sapığı çekmiş gizlice ifşalamış Mehmet Dinçerler ayrılığı Murda aşk iddiaları derken...

Geçtiğimiz günlerde şarkılarında ve kliplerinde hayatından kesitler ve mesajlar verdiğini söylemişti ünlü şarkıcı.

Hadise’nin süper minili paylaşımı dillere düştü Sapığı çekmiş gizlice ifşalamış Mehmet Dinçerler ayrılığı Murda aşk iddiaları derken...

Yeni klibindeki gelinle sahnesinde evlilikle ilgili "Kısmet" yanıtını veren ve böylece evliliğe yeşil ışık yaktığı ileri sürülen Hadise kısa sürede gündem olmuştu.

Hadise’nin süper minili paylaşımı dillere düştü Sapığı çekmiş gizlice ifşalamış Mehmet Dinçerler ayrılığı Murda aşk iddiaları derken...

Geçtiğimiz günlerde tatile çıkan Hadise'nin bikinili pozları sosyal medyayı sallamıştı.

SON DAKİKA