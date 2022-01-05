Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in başı fena halde dertte! Borçlar birikti birikti alacaklıları kapıya dayandı haciz...
Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in başı borçlarıyla dertte. Daha önce pek çok ünlü isimle aşk yaşayan Mehmet Dinçerler şimdilerde ünlü şarkıcı Hadise ile aşk yaşıyor. Aşk hayatınında kazanan Mehmet Dinçerler iş hayatında kaybediyor. Mehmet Dinçerler'in, aile şirketleri için konkordato kararı verilmişti. İstinaf mahkemesi verilen konkordato kararını kaldırdı. Bu kararla beraber Dinçler ve ailesi 130 milyon lirayı bulan borçlar birlikte alacaklılarına karşı korumasız kaldı. İşte detaylar.
Hadise ile yaşadığı ilişki ile magazin gündeminden düşmeyen iş insanı Mehmet Dinçerler'in başı borçlarla dertte!
Anılan başvuruda, üç şirketin ortağı konumundaki baba Burhan Dinçerler, Mehmet Dinçerler ve Muhammet Dinçerler için de konkordato talep edilmişti.
KONKORDATO TALEBİNE RET
Üç şirketin mali sıkıntıya düşmesine ise kurlardaki artış, kredi faizlerindeki düşüş ile nakit akışının bozulması gerekçe gösterilmişti. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yaptığı yargılama sonrası, üç şirketin ortakları için red kararı verdi. Mahkeme, üç şirketin konkordato talebini ise kabul etti.
BORÇ 130 MİLYON SEVİYESİNDE
Hürriyet'te yer alan habere göre, bu karara aralarında bankaların da olduğu bazı alacaklılar itiraz etti. İtirazı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 45. Hukuk Dairesi ele aldı. Dosyaya bakan Daire, yerel mahkemenin verdiği kararı kaldırdı. Daire'nin bu kararı ile birlikte üç şirket ile ortakları hacizlere karşı korumasız konuma geldi.