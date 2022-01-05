Vav TV İzle
Haberler Magazin Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in başı fena halde dertte! Borçlar birikti birikti alacaklıları kapıya dayandı haciz...

Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in başı fena halde dertte! Borçlar birikti birikti alacaklıları kapıya dayandı haciz...

Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in başı borçlarıyla dertte. Daha önce pek çok ünlü isimle aşk yaşayan Mehmet Dinçerler şimdilerde ünlü şarkıcı Hadise ile aşk yaşıyor. Aşk hayatınında kazanan Mehmet Dinçerler iş hayatında kaybediyor. Mehmet Dinçerler'in, aile şirketleri için konkordato kararı verilmişti. İstinaf mahkemesi verilen konkordato kararını kaldırdı. Bu kararla beraber Dinçler ve ailesi 130 milyon lirayı bulan borçlar birlikte alacaklılarına karşı korumasız kaldı. İşte detaylar.

05.01.2022 09:14 - Son Güncelleme: 05.01.2022 09:14
Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler’in başı fena halde dertte! Borçlar birikti birikti alacaklıları kapıya dayandı haciz...

Hadise ile yaşadığı ilişki ile magazin gündeminden düşmeyen iş insanı Mehmet Dinçerler'in başı borçlarla dertte!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler’in başı fena halde dertte! Borçlar birikti birikti alacaklıları kapıya dayandı haciz...

Üçü de aile şirketi konumundaki Baklavacı Hacı Sayid Gıda AŞ, kahve zinciri Gloria Jean's markasının bağlı olduğu Grup DNC Gıda AŞ ile Rumeli Tatlıcılık Süt Ürünleri şirketi için 2019 yılında Konkordato talebinde bulunulmuştu.

Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler’in başı fena halde dertte! Borçlar birikti birikti alacaklıları kapıya dayandı haciz...

Anılan başvuruda, üç şirketin ortağı konumundaki baba Burhan Dinçerler, Mehmet Dinçerler ve Muhammet Dinçerler için de konkordato talep edilmişti.

Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler’in başı fena halde dertte! Borçlar birikti birikti alacaklıları kapıya dayandı haciz...

KONKORDATO TALEBİNE RET

Üç şirketin mali sıkıntıya düşmesine ise kurlardaki artış, kredi faizlerindeki düşüş ile nakit akışının bozulması gerekçe gösterilmişti. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yaptığı yargılama sonrası, üç şirketin ortakları için red kararı verdi. Mahkeme, üç şirketin konkordato talebini ise kabul etti.

Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler’in başı fena halde dertte! Borçlar birikti birikti alacaklıları kapıya dayandı haciz...

BORÇ 130 MİLYON SEVİYESİNDE

Hürriyet'te yer alan habere göre, bu karara aralarında bankaların da olduğu bazı alacaklılar itiraz etti. İtirazı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 45. Hukuk Dairesi ele aldı. Dosyaya bakan Daire, yerel mahkemenin verdiği kararı kaldırdı. Daire'nin bu kararı ile birlikte üç şirket ile ortakları hacizlere karşı korumasız konuma geldi.

SON DAKİKA