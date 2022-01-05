Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler’in başı fena halde dertte! Borçlar birikti birikti alacaklıları kapıya dayandı haciz...

BORÇ 130 MİLYON SEVİYESİNDE

Hürriyet'te yer alan habere göre, bu karara aralarında bankaların da olduğu bazı alacaklılar itiraz etti. İtirazı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 45. Hukuk Dairesi ele aldı. Dosyaya bakan Daire, yerel mahkemenin verdiği kararı kaldırdı. Daire'nin bu kararı ile birlikte üç şirket ile ortakları hacizlere karşı korumasız konuma geldi.