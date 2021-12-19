Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler aşka geldi ünlü çiftin pazar karesine yorum yağdı: 'Hadise gerçekten huzura ermiş gibi'
Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler aşka geldi ünlü çiftin pazar karesine sosyal medyada yorum yağdı. Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülünü alan Hadise, sahne konuşmasıyla gündeme bomba gibi düşmüş, ünlü sunucu Bircan Bali'nin Mehmet Dinçerler hakkında sözleri ise olay olmuştu. Meşhur pazar pozlarıyla sık sık adından söz ettiren ikiliden Mehmet Dinçeler, Hadise ile fotoğrafını, "Huzurum" notu ile paylaştı.. Kısa sürede gündem olan Hadise ve sevgilisine sosyal medyada 'maşallah' , 'Hadise gerçekten huzura ermiş gibi' yorumları yağdı. İşte çok konuşulan o kare...
19.12.2021 13:33
- Son Güncelleme: 19.12.2021 13:35
HADİSE HUZURA ERDİ MEHMET AŞKA GELDİ
Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler aşka geldi, ünlü çiftin pazar karesine sosyal yorum yağdı. Sahne kostümleri, sosyal medya paylaşımları ve aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, her pazar olduğu gibi bu pazar gününü de sevgilisine ayırdı.
Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Hadise En İyi Kadın Şarkıcı Ödülü'ne layık görüldü. Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, törene de sevgilisiyle katıldı.