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Haberler Magazin Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler aşka geldi ünlü çiftin pazar karesine yorum yağdı: 'Hadise gerçekten huzura ermiş gibi'

Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler aşka geldi ünlü çiftin pazar karesine yorum yağdı: 'Hadise gerçekten huzura ermiş gibi'

Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler aşka geldi ünlü çiftin pazar karesine sosyal medyada yorum yağdı. Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülünü alan Hadise, sahne konuşmasıyla gündeme bomba gibi düşmüş, ünlü sunucu Bircan Bali'nin Mehmet Dinçerler hakkında sözleri ise olay olmuştu. Meşhur pazar pozlarıyla sık sık adından söz ettiren ikiliden Mehmet Dinçeler, Hadise ile fotoğrafını, "Huzurum" notu ile paylaştı.. Kısa sürede gündem olan Hadise ve sevgilisine sosyal medyada 'maşallah' , 'Hadise gerçekten huzura ermiş gibi' yorumları yağdı. İşte çok konuşulan o kare...

19.12.2021 13:33 - Son Güncelleme: 19.12.2021 13:35
Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler aşka geldi ünlü çiftin pazar karesine yorum yağdı: ’Hadise gerçekten huzura ermiş gibi’

HADİSE HUZURA ERDİ MEHMET AŞKA GELDİ

Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler aşka geldi, ünlü çiftin pazar karesine sosyal yorum yağdı. Sahne kostümleri, sosyal medya paylaşımları ve aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, her pazar olduğu gibi bu pazar gününü de sevgilisine ayırdı.

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Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler aşka geldi ünlü çiftin pazar karesine yorum yağdı: ’Hadise gerçekten huzura ermiş gibi’

'ARKADAŞININ KOCASIYLA OLANLA...'

Geçtiğimiz günlerde Bircan Bali'nin konuşması üzerine yaşananlar gündeme bomba gibi düşmüştü. Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz'da Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler ile ilgili söylediği sözlerle herkesi şoke etmişti.
Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler aşka geldi ünlü çiftin pazar karesine yorum yağdı: ’Hadise gerçekten huzura ermiş gibi’

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Hadise En İyi Kadın Şarkıcı Ödülü'ne layık görüldü. Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, törene de sevgilisiyle katıldı.

Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler aşka geldi ünlü çiftin pazar karesine yorum yağdı: ’Hadise gerçekten huzura ermiş gibi’

Yeşil tül detaylı bir elbise tercih eden Hadise, ödülünü Burak Kut'un elinden aldı. Konuşmasında kadın haklarına değinen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etmeyi de ihmale etmedi.

Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler aşka geldi ünlü çiftin pazar karesine yorum yağdı: ’Hadise gerçekten huzura ermiş gibi’

"TÜM GECE HEP ELİMİ TUTTUN TEŞEKKÜR EDERİM"

Şarkıcı konuşmasında "Sevgilim Mehmet, tüm gece hep elimi tuttun teşekkür ederim. Çünkü çok heyecanlıydım. Bugün Dünya Kadın Hakları Günü. Bence önemli bir gün. Böyle bir günde bu kadar değerli bir ödül almak çok değerli. Kadınlar konusu bende çok hassas.

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