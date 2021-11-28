Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler aşka geldi! "Benim sabahım" dedi o kare sosyal medya gündemine bomba gibi düştü
Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler aşka geldi! "Benim sabahım" dedi o kare sosyal medya gündemine bomba gibi düştü... Ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler'in, Pazar paylaşımı olay oldu. Sabahın erken saatlerinde sevgilisi Hadise'nin fotoğrafını çeken Mehmet Dinçerler'in Hadise'li paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Geçtiğimiz hafta Beykoz'daki bir balık restoranından çıkarken görüntülenen ünlü çift, kendilerine yöneltilen 'evlilik ne zaman?' sorusuna verdiği tepkiyle dikkat çekmişti.
28.11.2021 15:28
- Son Güncelleme: 28.11.2021 15:32
HADİSE'NİN MEHMET'İ AŞKA GELDİ!
Şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan Mehmet Dinçerler, Instagram'dan, "Benim sabahım" notuyla paylaştığı kare ile sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
Son olarak Mehmet Dinçerler Instagram hesabından sevgilisi Hadise'nin bu karesini, "Benim sabahım" notuyla paylaştı. Kısa sürede, 'evlilik yakındır' dedirten ikili gündeme bomba gibi düştü.
Hadise'nin sosyal medya hesabından yeğeniyle yaptığı paylaşımın altına Dinçerler'in, "Nasıl da yakışır kucağına, maşallah size." sözleri hatırlatıldı.