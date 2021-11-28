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Haberler Magazin Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler aşka geldi! "Benim sabahım" dedi o kare sosyal medya gündemine bomba gibi düştü

Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler aşka geldi! "Benim sabahım" dedi o kare sosyal medya gündemine bomba gibi düştü

Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler aşka geldi! "Benim sabahım" dedi o kare sosyal medya gündemine bomba gibi düştü... Ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler'in, Pazar paylaşımı olay oldu. Sabahın erken saatlerinde sevgilisi Hadise'nin fotoğrafını çeken Mehmet Dinçerler'in Hadise'li paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Geçtiğimiz hafta Beykoz'daki bir balık restoranından çıkarken görüntülenen ünlü çift, kendilerine yöneltilen 'evlilik ne zaman?' sorusuna verdiği tepkiyle dikkat çekmişti.

28.11.2021 15:28 - Son Güncelleme: 28.11.2021 15:32
Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler aşka geldi! Benim sabahım dedi o kare sosyal medya gündemine bomba gibi düştü

HADİSE'NİN MEHMET'İ AŞKA GELDİ!

Şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan Mehmet Dinçerler, Instagram'dan, "Benim sabahım" notuyla paylaştığı kare ile sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler aşka geldi! Benim sabahım dedi o kare sosyal medya gündemine bomba gibi düştü

Oyuncu Kaan Yıldırım'dan sonra aşkı sonunda bulduğu konuşulan ünlü şarkıcının aşkı tam gaz devam ediyor. Sosyal medyada birbirlerini paylaşmaktan çekinmeyen çift, paylaştıkları her "çift" fotoğraflarında olay olmayı başarıyor.

Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler aşka geldi! Benim sabahım dedi o kare sosyal medya gündemine bomba gibi düştü

Son olarak Mehmet Dinçerler Instagram hesabından sevgilisi Hadise'nin bu karesini, "Benim sabahım" notuyla paylaştı. Kısa sürede, 'evlilik yakındır' dedirten ikili gündeme bomba gibi düştü.

Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler aşka geldi! Benim sabahım dedi o kare sosyal medya gündemine bomba gibi düştü

"EVLİLİK NE ZAMAN?"

Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz hafta akşam saatlerinde Beykoz'da bulunan bir balıkçı çıkışı görüntülendi.

Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler aşka geldi! Benim sabahım dedi o kare sosyal medya gündemine bomba gibi düştü

Hadise'nin sosyal medya hesabından yeğeniyle yaptığı paylaşımın altına Dinçerler'in, "Nasıl da yakışır kucağına, maşallah size." sözleri hatırlatıldı.

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