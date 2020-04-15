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Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'dan beklenen açıklama! 'Yanlış anlaşılmasını istemem...'

Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkisi 2020'nin magazin gündeminde şüphesiz Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz çifti kadar popüler... Geçtiğimiz yaz ayında oyuncu eşi Ezgi Eyüboğlu ile boşanan Kaan Yıldırım, bir süredir şarkıcı Hadise ile aşk yaşıyor. İkili açık açık ilişkilerini kabul etmese de sosyal medya hesaplarından ve kendilerine yöneltilen sorulara verdikleri yanıtlardan, ilişkinin varlığı artık neredeyse kanıtlandı. Yıldırım, anne ve babasını sosyal medya hesabından silmesi ile gündeme geldi. Bu hamlenin sevgilisi Hadise ile bağlantısı olabileceği yönünde ortaya atılan iddialara Kaan Yıldırım'dan açıklama geldi.

15.04.2020 18:42 - Son Güncelleme: 15.04.2020 19:03
Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'dan beklenen açıklama! 'Yanlış anlaşılmasını istemem...'

Hekimoğlu dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile şarkıcı Hadise aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Kaan Yıldırım, ailesiyle ilgili yaptığı hamleyle kafaları karışmış, nedeni ise Hadise ile arasındaki ilişkiye bağlanmıştı.

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Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'dan beklenen açıklama! 'Yanlış anlaşılmasını istemem...'

ANNE VE BABASINI SİLDİ

Koronavirüs salgınından dolayı evden çıkmama kararı alan ünlü çift, aynı evde karantinaya girdi. Bu süreci sevgilisiyle geçiren Kaan Yıldırım, anne ve babasını Instagram hesabından silerek kafaları karıştırdı. Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin, yakın zamanda evlenmek istediği konuşuluyordu.

Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'dan beklenen açıklama! 'Yanlış anlaşılmasını istemem...'

Kaan Yıldırım'ın ailesini sosyal medya hesabından neden sildiği merak konusu olurken, kulislerde dolaşan iddia ise Kaan Yıldırım'ın anne ve babasının şarkıcı Hadise ile birlikte olmasından rahatsız olduğu yönündeydi...

Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'dan beklenen açıklama! 'Yanlış anlaşılmasını istemem...'

Kan Yıldırım'dan açıklama geldi! Kaan Yıldırım annesini ve babasını Instagram'dan neden sildi? İşte Kaan Yıldırım'ın açıklaması...

Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'dan beklenen açıklama! 'Yanlış anlaşılmasını istemem...'

KAAN'IN AÇIKLAMASI

Kaan Yıldırım ailesini korumak için böyle bir önlem aldığını açıkladı. Ünlü oyuncu, "Ailem benim her şeyimdir, herkesin olduğu gibi… Onları takipten çıkarmamın tek nedeni onların özelini koruma içgüdüsüydü. Yanlış yorumlanmasını istemem.

En kısa zamanda ailelerimizle birlikte geçireceğimiz sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle." dedi.

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