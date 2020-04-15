Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'dan beklenen açıklama! 'Yanlış anlaşılmasını istemem...'
Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkisi 2020'nin magazin gündeminde şüphesiz Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz çifti kadar popüler... Geçtiğimiz yaz ayında oyuncu eşi Ezgi Eyüboğlu ile boşanan Kaan Yıldırım, bir süredir şarkıcı Hadise ile aşk yaşıyor. İkili açık açık ilişkilerini kabul etmese de sosyal medya hesaplarından ve kendilerine yöneltilen sorulara verdikleri yanıtlardan, ilişkinin varlığı artık neredeyse kanıtlandı. Yıldırım, anne ve babasını sosyal medya hesabından silmesi ile gündeme geldi. Bu hamlenin sevgilisi Hadise ile bağlantısı olabileceği yönünde ortaya atılan iddialara Kaan Yıldırım'dan açıklama geldi.
ANNE VE BABASINI SİLDİ
Koronavirüs salgınından dolayı evden çıkmama kararı alan ünlü çift, aynı evde karantinaya girdi. Bu süreci sevgilisiyle geçiren Kaan Yıldırım, anne ve babasını Instagram hesabından silerek kafaları karıştırdı. Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin, yakın zamanda evlenmek istediği konuşuluyordu.
KAAN'IN AÇIKLAMASI
Kaan Yıldırım ailesini korumak için böyle bir önlem aldığını açıkladı. Ünlü oyuncu, "Ailem benim her şeyimdir, herkesin olduğu gibi… Onları takipten çıkarmamın tek nedeni onların özelini koruma içgüdüsüydü. Yanlış yorumlanmasını istemem.
En kısa zamanda ailelerimizle birlikte geçireceğimiz sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle." dedi.