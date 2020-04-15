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Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'dan beklenen açıklama! 'Yanlış anlaşılmasını istemem...'

Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkisi 2020'nin magazin gündeminde şüphesiz Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz çifti kadar popüler... Geçtiğimiz yaz ayında oyuncu eşi Ezgi Eyüboğlu ile boşanan Kaan Yıldırım, bir süredir şarkıcı Hadise ile aşk yaşıyor. İkili açık açık ilişkilerini kabul etmese de sosyal medya hesaplarından ve kendilerine yöneltilen sorulara verdikleri yanıtlardan, ilişkinin varlığı artık neredeyse kanıtlandı. Yıldırım, anne ve babasını sosyal medya hesabından silmesi ile gündeme geldi. Bu hamlenin sevgilisi Hadise ile bağlantısı olabileceği yönünde ortaya atılan iddialara Kaan Yıldırım'dan açıklama geldi.

15.04.2020 18:42 - Son Güncelleme: 15.04.2020 19:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





