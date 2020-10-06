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Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım babasıyla gündemde! Benzerlikleri sosyal medyayı şaşırttı.. Babası meğer...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Kaan Yıldırım. Bir dönem Ezgi Eyüboğlu ile bir evlilik yaşayan 33 yaşındaki oyuncu 2019 yılında boşanmıştı. O günden sonra pek çok isimle adı anılan Kaan Yıldırım mutluluğu sonunda Hadise'de buldu. Sosyal medyanın da yakından takip ettiği isimlerden biri olan Kaan Yıldırım hakkında yine sosyal medyada ortaya çıkan bir gerçek herkesi şaşırttı. Evlilik hazırlığında oldukları konuşulan çift hakkında haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin sayılı zenginlerinden olduğu söylenen Kaan Yıldırım'ın babasının kim olduğu merak edildi. İşte Kaan Yıldırım'ın babası Hakan Yıldırım ve sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin babaları...

06.10.2020 12:30 - Son Güncelleme: 06.10.2020 12:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





