Hadise’nin Riva’daki evinde ne var ne yok toplayıp götürmüştü... Mehmet Dinçerler bekar evi için hiçbir masraftan kaçmadı işte fiyatı

ROBOT SÜPÜRGEYİ VE GÜMÜŞ TEPSİYİ ALDI

Biten evliliğin ardından şoke eden bir iddia daha ortaya atıldı. Mehmet Dinçerler'in, Hadise ile yaşadıkları evden ayrılırken değerli gördüğü eşyaları kaçırdığı gündeme geldi. 2. Sayfa programının iddiasına göre, Dinçerler, Hadise ile ayrılma kararı aldıktan sonra evdeki gümüş tepsiyi ve robot süpürgeyi aldı.