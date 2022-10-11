Hadise'nin Riva'daki evinde ne var ne yok toplayıp götürmüştü... Mehmet Dinçerler bekar evi için hiçbir masraftan kaçmadı işte fiyatı
Hadise'nin Riva'daki evinde ne var ne yok toplayıp götürmüştü... Mehmet Dinçerler bekar evi için hiçbir masraftan kaçmad... 30 Nisan'da evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler, 30 Eylül'de boşandı. Evlilik haberiyle Dinçerler'i sosyal medyadan takip etmeyi bırakan Kerimcan Durmaz'dan gelen hamle gündeme bomba gibi düştü. Hadise ile boşanma sürecindeyken Mehmet Dinçerler'in Kerimcan Durmaz'la görüntüleri ifşa olmuş, ortaya atılan iddialar herkesi şaşkına çevirmişti. Gündemden düşmeyen Hadise ile Mehmet Dinçerler cephesinde yeni gelişme yaşandı. Hadise ile oturduğu Riva'daki evi terk eden Mehmet Dinçerler bekar evi için harekete geçti, fiyatı dudak uçuklattı.
MEHMET DİNÇERLER'İN BEKAR EVİ
Hadise'nin Riva'daki evinde ne var ne yok toplayıp götürmüştü... Mehmet Dinçerler bekar evi için hiçbir masraftan kaçmadı, o evin fiyatı dudak uçuklattı.
İlişkilerinin başlaması, evlilik süreci, boşanma haberleri derken Hadise ile Mehmet Dinçerler gündemden düşmüyor.
ROBOT SÜPÜRGEYİ VE GÜMÜŞ TEPSİYİ ALDI
Biten evliliğin ardından şoke eden bir iddia daha ortaya atıldı. Mehmet Dinçerler'in, Hadise ile yaşadıkları evden ayrılırken değerli gördüğü eşyaları kaçırdığı gündeme geldi. 2. Sayfa programının iddiasına göre, Dinçerler, Hadise ile ayrılma kararı aldıktan sonra evdeki gümüş tepsiyi ve robot süpürgeyi aldı.
İBRAHİM ÇELİKKOL'DAN HADİSE'YE DESTEK
Ayrıca Mehmet Dinçerler'in, oyuncu İbrahim Çelikkol'dan kiraladığı evin 6 aylık kirasını ve depozitosunu da ödemediği iddialar arasında. Zor durumda kalan Hadise'ye Çelikkol destek verdi. Yakışıklı oyuncu, ünlü şarkıcıya istediği kadar evde oturabileceğini söyledi.
YENİ EV 35 BİN TL
Hadise ile evli olduğu dönemde oturdupu Riva'daki evinden ayrılan Mehmet Dinçerler istediği evi Levent'te buldu. Bir rezidanstan ev tutuan Dinçerler aylık kirası 35 bin TL olan evine ufak çaplı tadilat işleri yaptırıyor. Mehmet Dinçerler bekar evine önümüzdeki hafta taşınacak.