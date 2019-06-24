Hadise'nin paylaşımını görenler şok oldu: Eğer kumaş yetmediyse ekleyebiliriz...

Hadise sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir dönem ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Hadise, sosyal medyanın en çok konuşulan ünlüleri arasında. Son zamanlarda Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine bomba gibi düşen Hadise, bu kez de aynadan kendisini çektiği bir fotoğrafı yayınlayarak, "Herkese mutlu haftalar" notunu düştü. Hadise'nin yaptığı paylaşımda yüzündeki estetik ve kıyafeti olay oldu. Ünlü şarkıcının kıyafeti sosyal medyada alay konusu oldu. Yaptığı estetiklerle başka birisine dönüşen Hadise'nin yaşı ise merak konusu oldu.

24.06.2019 12:01 - Son Güncelleme: 24.06.2019 12:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





