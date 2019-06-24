Hadise'nin paylaşımını görenler şok oldu: Eğer kumaş yetmediyse ekleyebiliriz...
Hadise sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir dönem ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Hadise, sosyal medyanın en çok konuşulan ünlüleri arasında. Son zamanlarda Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine bomba gibi düşen Hadise, bu kez de aynadan kendisini çektiği bir fotoğrafı yayınlayarak, "Herkese mutlu haftalar" notunu düştü. Hadise'nin yaptığı paylaşımda yüzündeki estetik ve kıyafeti olay oldu. Ünlü şarkıcının kıyafeti sosyal medyada alay konusu oldu. Yaptığı estetiklerle başka birisine dönüşen Hadise'nin yaşı ise merak konusu oldu.
Hadise Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından "Herkese mutlu haftalar" notuyla fotoğrafını paylaştı. Hadise'nin bu paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Üzerindeki kıyafet hakkında eleştiri yağmuruna tutulan Hadise'ye bir takipçisi, "Terzi işçiliğim var. Eğer kumaş yetmediyse ekleyebiliriz" şeklinde yorumda bulundu. Yüzündeki estetiklerle dikkat çeken Hadise'nin yaşı ise mrak konusu oldu. İşte Hadise'nin herkesi şok eden paylaşımı ve yaşı...