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Hadise'nin olay yaratan kostümüne ödediği ücret dudak uçuklattı! Hadise'nin kazancı ne kadar?

Hadise, geçtiğimiz günlerde Almanya konseri için giydiği sahne kostümüyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Yaptığı hareketler ve giydiği kıyafetlerle eleştirinin merkezinde olan ve adından sıkça söz ettiren Hadise'nin Almanya konseri için giydiği kıyafete ödediği ücret ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı kostümler için Sırp, Fransız ve İngiliz modacılarla çalıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde o kostümlerin aslında dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'ın​ kopyası olduğu öne sürüldü. Peki, 33 yaşındaki Hadise olay yaratan bu kostüm kıyafeti için ne kadar ücret ödedi? İşte detaylar...

14.07.2019 17:12 - Son Güncelleme: 14.07.2019 17:32
Hadise'nin olay yaratan kostümüne ödediği ücret dudak uçuklattı! İşte ağızları açık bırakan rakam!

Hadise'nin Almanya konserinde giydiği kostüm ve kulis dansı olay olmuştu. Yaptığı hareketler ve giydiği dekolte kıyafetlerle her gün yeni bir konuyla gündeme gelen Hadise, bu kez de o kostümlere ödediği ücretle dikkat çekti. İşte 33 yaşındaki Hadise'nin eleştiri odağında olan kostümlerine ödediği ücret...

Hadise'nin olay yaratan kostümüne ödediği ücret dudak uçuklattı! İşte ağızları açık bırakan rakam!

Son dönemde konserlerinde giydiği fazla cesur sahne kostümleriyle gündeme gelen Hadise'nin bu elbiselere ödediği ücretler dudak uçuklattı.

Hadise'nin olay yaratan kostümüne ödediği ücret dudak uçuklattı! İşte ağızları açık bırakan rakam!

Sırp, Fransız ve İngiliz modacılarla çalışan Hadise 4 kostüm için toplamda 200 bin lira harcadı.

Hadise'nin olay yaratan kostümüne ödediği ücret dudak uçuklattı! İşte ağızları açık bırakan rakam!

Hadise cesur kostümleriyle her ne kadar çok konuşulsa da moda eleştirmenlerinden geçer not alamadı. Peki Hadise'nin kazancı ne kadar?

Hadise'nin olay yaratan kostümüne ödediği ücret dudak uçuklattı! İşte ağızları açık bırakan rakam!

31 Aralık'ta konser veren ünlüler arasında en yüksek ücreti ise Hadise aldı. İşte Hadise ve diğer ünlülerin aldığı iddia edilen konser ücretleri...

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