Hadise'nin olay yaratan kostümüne ödediği ücret dudak uçuklattı! Hadise'nin kazancı ne kadar?

Hadise, geçtiğimiz günlerde Almanya konseri için giydiği sahne kostümüyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Yaptığı hareketler ve giydiği kıyafetlerle eleştirinin merkezinde olan ve adından sıkça söz ettiren Hadise'nin Almanya konseri için giydiği kıyafete ödediği ücret ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı kostümler için Sırp, Fransız ve İngiliz modacılarla çalıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde o kostümlerin aslında dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'ın​ kopyası olduğu öne sürüldü. Peki, 33 yaşındaki Hadise olay yaratan bu kostüm kıyafeti için ne kadar ücret ödedi? İşte detaylar...

14.07.2019 17:12 - Son Güncelleme: 14.07.2019 17:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





