Hadise'nin 'minik star'ıydı artık koskocaman adam oldu! O Ses Türkiye'nin genç ismi Aziz Kiraz'ın siz bir de son halini görün
Hadise 'minik starım' demişti artık bambaşka biri! Aziz Kiraz'ını son haline bakın görenler tanıyamıyor. O Ses Türkiye yarışmasında gösterdiği performansıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu Aziz Kiraz. Hadise'nin takımında yer alan ve efsane sesiyle birçok kişiyi kendine hayran bırakan o küçük çocuk kocaman oldu. İşte Hadise ile It's A Man's World şarkısında düet yapan Aziz Kiraz'ın son hali...
05.07.2022 17:03 - Son Güncelleme: 05.07.2022 17:04
Hadise ile ünlenen Aziz Kiraz, o yıl şampiyonluğu Hakan ve Gökhan'ın takımındaki Emre Sertkaya'ya kaptırmıştı.
Aziz Kiraz, O Ses Türkiye'de Isabel, Araftayım, Kafama Sıkar Giderim, Üzdünüz Beni Yıllar gibi eserleri seslendirdi. Kendisi gibi bir yarışmada keşfedilen Aleyna Tilki ile yakın arkadaş olan Aziz Kiraz, O Ses Türkiye'den önce de Kenan Doğulu'nun jüri üyesi olduğu "Ve Kazanan" adlı yarışmaya da katılmış ancak birinci olamamıştı.
Aziz Kiraz, belki birinci olamamıştı ama Türk halkının gönlünü kazanmıştı. Sonra ilk singlını çıkaran Aziz Kiraz, YouTube'da hatırı sayılır bir izlenme oranına ulaştı.