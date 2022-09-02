Hadise'nin 'minik starım' dediği Aziz Kiraz'ın son haline bakın o şimdi 15 yaşında! Görenler tanıyamıyor: "Aynı kişi mi?"

Hadise ile ünlenen Aziz Kiraz, o yıl şampiyonluğu Hakan ve Gökhan'ın takımındaki Emre Sertkaya'ya kaptırmıştı. Aziz Kiraz, O Ses Türkiye'de Isabel, Araftayım, Kafama Sıkar Giderim, Üzdünüz Beni Yıllar gibi eserleri seslendirdi. Kendisi gibi bir yarışmada keşfedilen Aleyna Tilki ile yakın arkadaş olan Aziz Kiraz, O Ses Türkiye'den önce de Kenan Doğulu'nun jüri üyesi olduğu "Ve Kazanan" adlı yarışmaya da katılmış ancak birinci olamamıştı.