Hadise'nin 'minik starım' dediği Aziz Kiraz'ın son haline bakın o şimdi 15 yaşında! Görenler tanıyamıyor: "Aynı kişi mi?"
Hadise'nin 'minik starım' dediği Aziz Kiraz'ın son haline bakın... O şimdi 15 yaşında, görenler tanıyamıyor, "Aynı kişi mi?" yorumları yapıyor. 2015'te katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında gösterdiği performansıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu Aziz Kiraz. Hadise'nin takımında yer alan ve efsane sesiyle birçok kişiyi kendine hayran bırakan o küçük çocuk kocaman oldu. İşte Hadise ile It's A Man's World şarkısında düet yapan Aziz Kiraz'ın son hali...
"AYNI KİŞİ Mİ?"
Hadise'nin 'minik starım' dediği Aziz Kiraz'ın son haline bakın! O şimdi 15 yaşında, görenler tanıyamıyor.
20 Ekim 2015'te katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında, performansıyla jürinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Ebru Gündeş şarkılarını çok sevdiğini söyleyen Aziz Kiraz, Hadise'nin takımına dâhil olmuştu.
Hadise ile ünlenen Aziz Kiraz, o yıl şampiyonluğu Hakan ve Gökhan'ın takımındaki Emre Sertkaya'ya kaptırmıştı. Aziz Kiraz, O Ses Türkiye'de Isabel, Araftayım, Kafama Sıkar Giderim, Üzdünüz Beni Yıllar gibi eserleri seslendirdi. Kendisi gibi bir yarışmada keşfedilen Aleyna Tilki ile yakın arkadaş olan Aziz Kiraz, O Ses Türkiye'den önce de Kenan Doğulu'nun jüri üyesi olduğu "Ve Kazanan" adlı yarışmaya da katılmış ancak birinci olamamıştı.
Aziz Kiraz, belki birinci olamamıştı ama Türk halkının gönlünü kazanmıştı. Sonra ilk singlını çıkaran Aziz Kiraz, YouTube'da hatırı sayılır bir izlenme oranına ulaştı. Aziz Kiraz'ın yarışmadan sonraki değişimi görenleri şaşırttı. İşte başta Aziz Kiraz'ın son hali olmak üzere sizler için derlediğimiz çocuk ünlülerin değişimleri...