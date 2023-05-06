Hadise’nin kırmızı kostümü geceliğe benzetildi! Hem dansına hem tarzına tepkiler çığ gibi büyüdü: “Açıldıkça açılıyorlar...”
Hadise'nin verdiği son konserden görüntüler, sosyal medyaya düştü. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan videolara birçok yorum geldi. Derin göğüs dekolteli mini elbisesi ile sahneye çıkan Hadise'nin kostümü geceliğe benzetildi. Kırmızı kostümüyle sahneye çıkan şarkıcının hem tarzı hem dansı tepki çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı "Gülşen'e meydan mı okuyorsun? Birbirinden rezil..." derken bir başkası "Allah ıslah etsin açıldıkça açılıyorlar" ifadelerini kullandı. İşte Hadise'nin çok konuşulan konser görüntüleri...
06.05.2023 01:14 - Son Güncelleme: 06.05.2023 01:14
Son dönemlerde özel hayatıyla magazin gündeminde düşmeyen Hadise, bu kez konser görüntüleriyle adından söz ettirdi.