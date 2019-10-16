Hadise'nin işten çıkardığı koruma, ablasının başına bela oldu! Eşinden şok tehdit
Hadise korumasını işten çıkardı, ortalık karıştı. Ünlü şarkıcı Hadise'nin menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz, kardeşinin altı aydır korumalığını yapan Mehmet Y.'nin eşi Gülşah Y. tarafından tehdit ve şantaja maruz kaldığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hakkında altı aya kadar hapis istemiyle dava açılan genç kadın, geçtiğimiz günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
Hadise'nin menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz, kardeşinin altı aydır korumalığını yapan Mehmet Y.'nin eşi Gülşah Y. tarafından tehdit ve şantaja maruz kaldığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan şikayet dilekçede Gülşah Y.'nin Hülya Açıkgöz'e, eşinin herhangi bir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını ve tazminatının verilmediğine dair bir mesaj attığı belirtildi.
'EŞİM ÇOK MAĞDUR'
Mesajda kendisinin ve eşinin çok mağdur olduğunu, tazminat haklarının verilmesini isteyen Gülşah Y.'nin, aksi takdirde SGK'ya suç duyurusunda bulunup yaşadıklarını televizyon programlarında anlatmakla tehdit ettiği ifade edildi. Açıkgöz dilekçesinde korumanın kovulmasıyla ilgilerinin olmadığını belirtti. Soruşturma sonunda savcılık, gönderilen mesajlarda şantaj suçunun tespit edilmediğine karar vererek basit tehdit suçu kapsamında iddianame düzenledi.
Hakkında altı aya kadar hapis istemiyle dava açılan genç kadın, geçtiğimiz günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
ADLİ PARA CEZASI ALDI
Gülşah Y., Hülya Açıkgöz'e gönderdiği mesajları tehdit amacıyla yollamadığını, sadece dikkatlerini çekmek istediğini söyledi. Eşinin 6 ay boyunca Hadise'nin sigortasız korumalığını yaptığını ancak emeğinin karşılığını alamadığı için mesaj attığını ifade eden genç kadın, suçsuz olduğunu söyledi. Mahkeme, mesaj içeriğinin basit tehdit unsurları oluştuğuna karar vererek Gülşah Y.'nin 25 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE KARDEŞİ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ
Açıkgöz Ailesi'nde sular durulmuyor. Hadise ile kardeşlerinin arası anneleri Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişiminin ardından açılmıştı. Önce anne Açıkgöz, Belçika'ya dönmüş, peşinden de Hadise'yle arası düzelmeyen abla Hülya da gitmişti.
Fakat Hadise, küçük kardeşi Derya'yla aralarındaki buzları eritmeyi başarmıştı.