Hadise'nin işten çıkardığı koruma, ablasının başına bela oldu! Eşinden şok tehdit

Hadise'nin menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz, kardeşinin altı aydır korumalığını yapan Mehmet Y.'nin eşi Gülşah Y. tarafından tehdit ve şantaja maruz kaldığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan şikayet dilekçede Gülşah Y.'nin Hülya Açıkgöz'e, eşinin herhangi bir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını ve tazminatının verilmediğine dair bir mesaj attığı belirtildi.

