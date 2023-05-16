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Haberler Magazin Hadise'nin giyimi olay olmuştu... Seçim tarzının bedeli dudak uçuklattı ayağındaki ayakkabıyı görenler: "Hiç olmuş mu?"

Hadise'nin giyimi olay olmuştu... Seçim tarzının bedeli dudak uçuklattı ayağındaki ayakkabıyı görenler: "Hiç olmuş mu?"

Hadise'nin giyimi olay olmuştu... Seçim tarzının bedeli dudak uçuklattı, ayağındaki ayakkabıyı görenler, "Hiç olmuş mu" , "Elbise güzel ama o çizme sınıfta kaldı" yorumları yaptı. Son günlerde murda ile magazin gündeminden düşmeyen Hadise, seçim bombiniyle de çok konuşuldu. 14 Mayıs seçiğmlerinde oy kullanırken giydiği elbise ile adından söz ettiren 37 yaşındaki Hadise o elbiseye bakın ne kadar ödemiş.

16.05.2023 09:17 - Son Güncelleme: 16.05.2023 10:14
Hadise’nin giyimi olay olmuştu... Seçim tarzının bedeli dudak uçuklattı ayağındaki ayakkabıyı görenler: Hiç olmuş mu?

Hadise'nin giyimi olay olmuştu... Seçim tarzının bedeli dudak uçuklattı ayağındaki ayakkabıyı görenler, "Hiç olmuş mu" yorumları yaptı.

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Hadise’nin giyimi olay olmuştu... Seçim tarzının bedeli dudak uçuklattı ayağındaki ayakkabıyı görenler: Hiç olmuş mu?

37 yaşındaki Hadise, son olarak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimi için oy kullanırken giydiği elbisenin fiyatıyla gündeme geldi.

Hadise’nin giyimi olay olmuştu... Seçim tarzının bedeli dudak uçuklattı ayağındaki ayakkabıyı görenler: Hiç olmuş mu?

25 BİN 700 TL!

Sandık başında fotoğraf paylaşan güzel şarkıcının uzun çizmelerle kombinlediği kahverengi, sweatshirt tarzı elbisesi, ünlü bir markaya ait ve değeri tam 25 bin 700 TL.

Hadise’nin giyimi olay olmuştu... Seçim tarzının bedeli dudak uçuklattı ayağındaki ayakkabıyı görenler: Hiç olmuş mu?

İŞ ARKADAŞLIĞI AŞKA MI DÖNÜŞTÜ?

O görüntü ağızları açık bıraktı, sosyal medyada "Ne oluyor?" yorumları havada uçuştu.

Hadise’nin giyimi olay olmuştu... Seçim tarzının bedeli dudak uçuklattı ayağındaki ayakkabıyı görenler: Hiç olmuş mu?

Sosyal medya paylaşımıyla dikkat çeken Hadise evlilik iddiasıyla gündeme geldi.

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