Hadise'nin giyimi olay olmuştu... Seçim tarzının bedeli dudak uçuklattı ayağındaki ayakkabıyı görenler: "Hiç olmuş mu?"
Hadise'nin giyimi olay olmuştu... Seçim tarzının bedeli dudak uçuklattı, ayağındaki ayakkabıyı görenler, "Hiç olmuş mu" , "Elbise güzel ama o çizme sınıfta kaldı" yorumları yaptı. Son günlerde murda ile magazin gündeminden düşmeyen Hadise, seçim bombiniyle de çok konuşuldu. 14 Mayıs seçiğmlerinde oy kullanırken giydiği elbise ile adından söz ettiren 37 yaşındaki Hadise o elbiseye bakın ne kadar ödemiş.
16.05.2023 09:17 - Son Güncelleme: 16.05.2023 10:14
Hadise'nin giyimi olay olmuştu... Seçim tarzının bedeli dudak uçuklattı ayağındaki ayakkabıyı görenler, "Hiç olmuş mu" yorumları yaptı.
37 yaşındaki Hadise, son olarak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimi için oy kullanırken giydiği elbisenin fiyatıyla gündeme geldi.