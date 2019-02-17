Hadise'nin estetiksiz hali hayranlarını şaşırttı! İşte Hadise'nin yıllar içindeki değişimi...

Hadise, geçtiğimiz günlerde giydiği 48 bin liralık tavşan kürküyle magazin gündeminin tüm dikkatlerini üzerine çekmişti. Hayvanseverler tarafından tepkiyle karşılanan bu olay da Hadise eleştiri yağmuruna tutuldu. Son günlerde okların hedefindeki isim Hadise'nin yıllar içindeki değişimi şaşırttı. İşte Hadise ve diğer ünlülerin estetiksiz halleri...

