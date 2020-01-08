GaleriMagazin

Hadise'nin eski hali şoke etti! O fotoğrafı görenler gözlerine inanamadı!

Hadise, sosyal medyadan yaptığı her paylaşım ile magazin dünyasının gündeminde büyük yer almaya devam ediyor. Son döneme yaptığı danslarla ve şarkılarıyla damga vuran ünlü popçu Hadise'nin ortaya çıkan eski görüntüleri şoke etti. Hadise'nin estetiksiz ve makyajsız halini görenler tanıyamadı... İşte Hadise ve diğer ünlülerin herkesi şaşırtan estetiksiz ve makyajsız fotoğrafları...

08.01.2020 17:16 - Son Güncelleme:
Hadise'nin eski hali şoke etti! O fotoğrafı görenler gözlerine inanamadı!

Hadise son döneme şarkıları ve danslarıyla damga vururken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündeme oturdu.

Hadise'nin eski hali şoke etti! O fotoğrafı görenler gözlerine inanamadı!

Adından sıkça söz ettiren ve sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü popçu bu kez cesur pozlarıyla değil de eski fotoğraflarıyla olay oldu.

Hadise'nin eski hali şoke etti! O fotoğrafı görenler gözlerine inanamadı!

Estetiksiz ve makyajsız fotoğrafları ortaya çıkan Hadise'yi görenler tanıyamıyor.

Hadise'nin eski hali şoke etti! O fotoğrafı görenler gözlerine inanamadı!

İşte Hadise ve diğer ünlülerin estetiksiz fotoğrafları...

Hadise'nin eski hali şoke etti! O fotoğrafı görenler gözlerine inanamadı!

Hadise

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hülya Avşar'dan kızı Zehra Çilingiroğlu'na veto! Kızına kendi kaderini yaşatmamak için...
Hülya Avşar'dan kızı Zehra Çilingiroğlu'na veto! Kızına kendi kaderini yaşatmamak için...