Hadise'nin eski hali şoke etti! O fotoğrafı görenler gözlerine inanamadı!
Hadise, sosyal medyadan yaptığı her paylaşım ile magazin dünyasının gündeminde büyük yer almaya devam ediyor. Son döneme yaptığı danslarla ve şarkılarıyla damga vuran ünlü popçu Hadise'nin ortaya çıkan eski görüntüleri şoke etti. Hadise'nin estetiksiz ve makyajsız halini görenler tanıyamadı... İşte Hadise ve diğer ünlülerin herkesi şaşırtan estetiksiz ve makyajsız fotoğrafları...
08.01.2020 17:16
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