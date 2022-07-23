Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler'den babası ve amcasına 'küçük düşürüldüm' suçlaması! Düğmeye bastı basmasına ama...
Ünlü şarkıcı Hadise ile dünya evine girdikten sonra magazin gündeminden düşmüyor Mehmet Dinçerler... Geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler'e ait şirketlerde çalışan personelin alacaklarını tahsis edemedikleri ve mağdur oldukları yönünde haber basına yansımıştı. Bu haberler sonrasında Mehmet Dinçerler, direkt hareket geçti. Dinçerler, bu kişilerin kendi şirketinin değil, amcası ve babasının şirketinin çalışanları olduğunu belirterek söz konusu haberlere erişim engeli istedi.
23.07.2022 11:02 - Son Güncelleme: 23.07.2022 11:02
Ünlü şarkıcı Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler, hakkında şirketinde çalışan işçilerinin mağdur edildiği yönünde çıkan haberlerle ilgili harekete geçti.
Bir televizyon kanalında 10 Haziran 2022 günü Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler'e ait şirketlerde işçilerin alacağını tahsil edemediği, bu nedenle mağdur edildiği üzerine yayın yapıldı.
BABAMIN VE AMCAMIN İŞÇİLERİ
Yayınlanan haberlerden rahatsızlık duyan Mehmet Dinçerler, söz konusu iddiaların gerçeklik payının bulunmadığı söyledi.