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Haberler Magazin Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler'den babası ve amcasına 'küçük düşürüldüm' suçlaması! Düğmeye bastı basmasına ama...

Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler'den babası ve amcasına 'küçük düşürüldüm' suçlaması! Düğmeye bastı basmasına ama...

Ünlü şarkıcı Hadise ile dünya evine girdikten sonra magazin gündeminden düşmüyor Mehmet Dinçerler... Geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler'e ait şirketlerde çalışan personelin alacaklarını tahsis edemedikleri ve mağdur oldukları yönünde haber basına yansımıştı. Bu haberler sonrasında Mehmet Dinçerler, direkt hareket geçti. Dinçerler, bu kişilerin kendi şirketinin değil, amcası ve babasının şirketinin çalışanları olduğunu belirterek söz konusu haberlere erişim engeli istedi.

23.07.2022 11:02 - Son Güncelleme: 23.07.2022 11:02
Hadise’nin eşi Mehmet Dinçerler’den babası ve amcasına ’küçük düşürüldüm’ suçlaması! Düğmeye bastı basmasına ama...

Şarkıcı Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler babası ve amcasıyla karşı karşıya geldi.

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Hadise’nin eşi Mehmet Dinçerler’den babası ve amcasına ’küçük düşürüldüm’ suçlaması! Düğmeye bastı basmasına ama...

Ünlü şarkıcı Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler, hakkında şirketinde çalışan işçilerinin mağdur edildiği yönünde çıkan haberlerle ilgili harekete geçti.

Hadise’nin eşi Mehmet Dinçerler’den babası ve amcasına ’küçük düşürüldüm’ suçlaması! Düğmeye bastı basmasına ama...

Bir televizyon kanalında 10 Haziran 2022 günü Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler'e ait şirketlerde işçilerin alacağını tahsil edemediği, bu nedenle mağdur edildiği üzerine yayın yapıldı.

Hadise’nin eşi Mehmet Dinçerler’den babası ve amcasına ’küçük düşürüldüm’ suçlaması! Düğmeye bastı basmasına ama...

Yayında Dinçerler'in daha önce de dolandırıcılıkla suçlandığı bu kez kurtulamayacağı anlatıldı.

Hadise’nin eşi Mehmet Dinçerler’den babası ve amcasına ’küçük düşürüldüm’ suçlaması! Düğmeye bastı basmasına ama...

BABAMIN VE AMCAMIN İŞÇİLERİ

Yayınlanan haberlerden rahatsızlık duyan Mehmet Dinçerler, söz konusu iddiaların gerçeklik payının bulunmadığı söyledi.

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