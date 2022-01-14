Hadise’nin ekranda başka kamera arkasında bambaşka! O görüntüleri gören bir daha baktı Mehmet Dinçerler’in biricik aşkı yine gündem oldu
Hadise'nin ekranda başka kamera arkasında bambaşka! İş insanı Mehmet Dinçerler'le mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Hadise, kliplerinin kamera arkasını bir araya getirerek sosyal medyada yayınlayan bir fan sayfasının paylaşımını kendi sayfasına taşıdı. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcının kamera arkası görüntüleri, kısa sürede büyük ilgi gördü ve gündem oldu. Hadise için 'Ekranda başka kamera arkasında bambaşka', 'Her yerde pozitif her yerde güzel' yorumları yapıldı. İşte Hadise'nin kamera arkası görüntüleri...
14.01.2022 01:18
- Son Güncelleme: 14.01.2022 01:27
Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.
Hadise, kliplerinin kamera arkasını bir araya getirerek sosyal medyada yayınlayan bir fan sayfasının paylaşımını kendi sayfasına taşıdı.
Sosyal medya kullanıcıları, Hadise'nin kamera arkası görüntüleri için 'Ekranda başka kamera arkasında bambaşka', 'Her yerde pozitif her yerde güzel' yorumlarında bulundu.