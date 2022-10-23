Hadise'nin doğum günü kareleri olay! Dekolte verdi dil çıkardı eski eşi Mehmet Dinçerler'den gelen bomba hamle ortalığı salladı: "Aynı yerde..."
Hadise'nin doğum günü kareleri olay! Dekolte verdi dil çıkardı eski eşi Mehmet Dinçerler'den gelen kare sosyal medyayı salladı. Özel hayatıyla gündemde düşmeyen Hadise, Mehmet Dinçerler ile beş ay süren evliliğini 30 Eylül Cuma günü sonlandırdı. Yaşadığı sıkıntılı dönemi arkadaşlarının desteğiyle atlatmaya çalışan Hadise yeni yaşına girdi. Dev doğum günü pastasıyla poz veren Hadise'nin göğsüs dekolteli elbisesi dikkat çekerken bomba bir hamle de eski eşi Mehmet Dinçerler'den geldi.
"AYNI YERDE..."
Hadise'nin doğum günü kareleri olay! Dekolte verdi dil çıkardı eski eşi Mehmet Dinçerler'den gelen bomba hamle ortalığı salladı.
Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle hayatını birleştiren Hadise, beş aylık evliliğini 30 Eylül'de tek celsede bitirdi. Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen popçu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sessizliğini bozdu.
"ESKİ EŞİM VE AİLESİNE DE SAYGISIZLIK"
Hakkındaki söylemler için 'iftira' diyen, hatta yorumların hakaret boyutuna ulaştığını belirten Hadise, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bugüne kadar hakkımda çıkan doğru ya da yanlış haberleri gerek ifade özgürlüğüne gerek basın özgürlüğüne önem verdiğim ve şöhretin getirdiği bir bedel olarak gördüğüm için sağduyu ile karşılamaya çaba gösterdim. Ne var ki, haber değeri taşımayan, yalanlamaya tenezzül dahi etmeyeceğim, kişisel kin, hırs ve habis duygular ile her şeyden evvel kadınlık onurumu zedeleyen, aileme hatta boşandığım eşim ve ailesine dahi saygısızlık ihtiva eden, iftira ve hakaret boyutuna ulaşan söylemler için sessiz kalmayacağım. Asla kabul etmiyorum, etmeyeceğim!"
"AYNI ÇİZGİDE İLERLEYECEĞİM"
Ünlü şarkıcı, "Benim için ahlakın özü; üretmek, işini iyi yapmak, ülkem için, ülkemin kadın ve çocukları başta olmak üzere bu toplum için faydalı, yararlı ve örnek bir sanatçı olmaktır. Bugüne kadar nasıl geldiysem bugünden sonra da aynı çizgide ilerleyeceğimi tüm kamuoyunun ve sevenlerimin bilgisine sunarım. Bu hafta avukatım, şahsıma yöneltilen gerçeğe aykırı beyanlar kişilik haklarımı zedeleyenlere karşı gerekli işlemleri başlatacaktır. Saygılarımla" mesajını yazdı.