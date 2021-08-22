Hadise'nin dişli rakibini görenler 'işin zor' diyor! İşte Mehmet Dinçerler'in 'sevgilim' dediği Nezihe Dinçerler...
Hadise'nin dişli rakibini görenler 'işin zor' diyor! Oyuncu Kaan Yıldırım'la nikah masasına oturması beklenirken ayrılık haberi ile gündeme bomba gibi düşen Hadise, kısa süre içinde gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırdı. Geçtiğimiz hafta bir mekandan el ele çıkarken görüntülenen çift, Meksika Tulum'da aşk tatiline çıktı. Sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflarla aşkını haykıran Hadise, "Bu gülümseme benim ama sebebi sensin" sözleriyle dikkat çekti. Gündemden düşmeyen ikiliden Mehmet Dinçerler'in Instagram hesabını yakın takibe alan sosyal medya kullanıcıları, Dinçerler'in annesi ile arasındaki bağı görünce, 'İşin zor Hadise rakibin epey dişli' demeden geçmedi. İşte Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in ailesi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...
HADİSE'NİN DİŞLİ RAKİBİNİ GÖRENLER 'İŞİN ZOR' DİYOR!
Oyuncu Kaan Yıldırım ile evlilik yolunda giden bir buçuk yıllık ilişkisini ani bir kararla noktalayan Hadise, kendisinden iki yaş küçük iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz hafta bir mekandan el ele çıkarken görüntülenen çift, Meksika Tulum'da aşk tatiline çıktı.
TULUM'DA YAKAYI ELE VERDİLER
Ünlü çift, yine hayranları tarafından yakalanmıştı. Hadise ve Dinçerler'in bir restoranda yemek yerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılmıştı. Hadise, Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'da sevgilisine poz vermiş, o kareleri de kalp emojisiyle Instagram hesabından yayınlamıştı. Dinçerler de Tulum'da konakladıkları otelin balkonundan Hadise'ye sırtı dönük poz vermiş, bu kareyi takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti.
BODRUM'DA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİLER
Hadise'nin, Kaan Yıldırım'la sürpriz ayrılığı sonrası Mehmet Dinçerler'le aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Bodrum Türkbükü'nde plajda görüntülenen ikilinin mutlu halleri kameralara yansımıştı Hadise, eski sevgilisinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak hayranlarını şaşırtmıştı. Ünlü şarkıcı, bu kez farklı bir strateji izleyerek Mehmet Dinçerler'le ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.