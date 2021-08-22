Hadise’nin dişli rakibini görenler ’işin zor’ diyor! İşte Mehmet Dinçerler’in ’sevgilim’ dediği Nezihe Dinçerler...

TULUM'DA YAKAYI ELE VERDİLER

Ünlü çift, yine hayranları tarafından yakalanmıştı. Hadise ve Dinçerler'in bir restoranda yemek yerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılmıştı. Hadise, Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'da sevgilisine poz vermiş, o kareleri de kalp emojisiyle Instagram hesabından yayınlamıştı. Dinçerler de Tulum'da konakladıkları otelin balkonundan Hadise'ye sırtı dönük poz vermiş, bu kareyi takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti.