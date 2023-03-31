Hadise'nin derin sırt dekolteli transparan elbisesinde olay iç çamaşırı detayı! Instagram profil fotoğrafı değişince sosyal medya 'feryat' etti
Hadise'nin derin sırt dekolteli transparan elbisesinde olay iç çamaşırı detayı! Instagram profil fotoğrafı değişince sosyal medya 'feryat' etti. Yeni şarkısı için kamera karşısına geçen Hadise Instagram profil fotoğrafı ve yeni paylaşımıyla sosyal medya gündeminde. Önce küvetten paylaşım yapan Hadise Instagram'daki fotoğrafını uzun bir süre sonra değiştirmesi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Dantel desenli transparan siyah elbisesiyle poz veren Hadise'nin derin sırt dekolteli elbisesiyle pozunu görenler yeni şarkıya atıfta bulunarak 'Hadise feryat etti' yorumları yaptı.
31.03.2023 17:06 - Son Güncelleme: 31.03.2023 17:06
Hadise'nin derin sırt dekolteli transparan elbisesinde olay iç çamaşırı detayı! Instagram profil fotoğrafı değişince sosyal medya 'feryat' etti.
Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarına hız veren Hadise yeni şarkısı için kamera karşısına geçti.
Önce küvette çekildiği bu kareyi paylaşan Hadise ardından profil fotoğrafını değiştirmesiyle dikkat çekti.
Hadise'nin derin sırt dekolteli transparan elbisesiyle verdiği bu poz sosyal medyada yeni şarkıya atıfta bulunularak, "Hadise feryat etti" yorumlarına neden oldu.