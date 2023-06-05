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Haberler Magazin Hadise'nin derin göğüs dekolteli elbisesi sosyal medyanın diline düştü "Yeni silikon?" Güneş kremi kullan" Cayır cayır kavrulan Hadise...

Hadise'nin derin göğüs dekolteli elbisesi sosyal medyanın diline düştü "Yeni silikon?" Güneş kremi kullan" Cayır cayır kavrulan Hadise...

Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan Hadise gündemden düşmüyor... Mehmet Dinçerler ile ayrıldıktan sonra birlikte 2 şarkı yaptığı Murda ile samimi görüntü vermekten çekinmeyen Hadise şimdilerde tatilde. Önceki gün bikinili pozlarını paylaşan Hadise'den bu kez akşam yemeği pozları geldi ama ne pozlar. Derin göğüs dekolteli paylaşımıyla Hadise, sosyal medyanın gündeminde.

05.06.2023 16:48 - Son Güncelleme: 05.06.2023 16:48
Hadise’nin derin göğüs dekolteli elbisesi sosyal medyanın diline düştü Yeni silikon? Güneş kremi kullan Cayır cayır kavrulan Hadise...

Geçtiğimiz günlerde tatilden bikinili pozlarını paylaşan Hadise'nin yeni tatil fotoğrafları olay yarattı. İşte detaylar...

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Hadise’nin derin göğüs dekolteli elbisesi sosyal medyanın diline düştü Yeni silikon? Güneş kremi kullan Cayır cayır kavrulan Hadise...

Son dönemde Murda ile adı sık sık anılan Hadise sosyal medyada oldukça aktif.

Hadise’nin derin göğüs dekolteli elbisesi sosyal medyanın diline düştü Yeni silikon? Güneş kremi kullan Cayır cayır kavrulan Hadise...

Hadise ile Murda yeni projesiyle gündeme bomba gibi düşerken, klipte verilen mesajlar da dikkat çekti.

Hadise’nin derin göğüs dekolteli elbisesi sosyal medyanın diline düştü Yeni silikon? Güneş kremi kullan Cayır cayır kavrulan Hadise...

Geçtiğimiz günlerde şarkılarında ve kliplerinde hayatından kesitler ve mesajlar verdiğini söylemişti ünlü şarkıcı.

Hadise’nin derin göğüs dekolteli elbisesi sosyal medyanın diline düştü Yeni silikon? Güneş kremi kullan Cayır cayır kavrulan Hadise...

Yeni klibindeki gelinle sahnesinde evlilikle ilgili "Kısmet" yanıtını veren ve böylece evliliğe yeşil ışık yaktığı ileri sürülen Hadise kısa sürede gündem olmuştu.

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