Hadise'nin derin göğüs dekolteli elbisesi sosyal medyanın diline düştü "Yeni silikon?" Güneş kremi kullan" Cayır cayır kavrulan Hadise...
Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan Hadise gündemden düşmüyor... Mehmet Dinçerler ile ayrıldıktan sonra birlikte 2 şarkı yaptığı Murda ile samimi görüntü vermekten çekinmeyen Hadise şimdilerde tatilde. Önceki gün bikinili pozlarını paylaşan Hadise'den bu kez akşam yemeği pozları geldi ama ne pozlar. Derin göğüs dekolteli paylaşımıyla Hadise, sosyal medyanın gündeminde.
05.06.2023 16:48 - Son Güncelleme: 05.06.2023 16:48
Hadise ile Murda yeni projesiyle gündeme bomba gibi düşerken, klipte verilen mesajlar da dikkat çekti.
Yeni klibindeki gelinle sahnesinde evlilikle ilgili "Kısmet" yanıtını veren ve böylece evliliğe yeşil ışık yaktığı ileri sürülen Hadise kısa sürede gündem olmuştu.