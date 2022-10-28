Hadise'nin boşanır boşanmaz sarmaş dolaş yakalandığı şarkıcı bakın kim! Rawan Bin Hussain ile Mehmet Dinçerler gece saatlerinde...
30 Nisan'da evlenen Hadise ile evlenen ve 30 Eylül'de tek celsede boşanan Mehmet Dinçerler'in adı Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu'yla anılsa da ikilinin yakın arkadaş olduğu ortaya çıkmış, hemende ardından Dinçerler ünlü bir şarkıcıyla sarmak dolaş yakalanmıştı. İkilinin yeni görüntüleri de basına sızdı. İşte detaylar...
28.10.2022 15:04 - Son Güncelleme: 28.10.2022 15:04
30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda gözlerden uzak bir nikah töreni yaparak evlenen şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Eylül'de tek celsede boşandı. Boşandıktan sonra adı sürekli aşk iddialarına karışan Dinçerler'in Kuveytli bir şarkıcıyla samimi görüntüleri çıktı.
SARMAŞ DOLAŞ DANS ETTİLER
Söylemezsem Olmaz'da yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde bir düğüne katılan Mehmet Dinçerler ile Kuveytli ünlü şarkıcı Rawan Bin Hussain sarmaş dolaş dans etti.
İkilinin o halleri ise düğüne katılanlar tarafından kayda alındı. Düğünden çıkan şarkıcı, kendisini bekleyen basın mensuplarının Mehmet Dinçerler'le ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.