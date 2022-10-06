Hadise'nin boşandığı eşi Mehmet Dinçerler ile Kerimcan Durmaz'dan olay atak! İfşa olan o görüntüler ağızları açık bırakmıştı
Hadise'nin boşandığı eşi Mehmet Dinçerler ile Kerimcan Durmaz'dan olay atak! İfşa olan o görüntüler ağızları açık bırakmıştı... 30 Nisan'da evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler, 30 Eylül'de boşandı. Evlilik haberiyle Dinçerler'i sosyal medyadan takip etmeyi bırakan Kerimcan Durmaz'dan gelen hamle gündeme bomba gibi düştü. Hadise ile boşanma sürecindeyken Mehmet Dinçerler'in Kerimcan Durmaz'la görüntüleri ifşa olmuş, ortaya atılan iddialar herkesi şaşkına çevirmişti.
Hadise'nin boşandığı eşi Mehmet Dinçerler ile Kerimcan Durmaz'dan olay atak! İfşa olan o görüntüler ağızları açık bırakmıştı... İlişkilerinin başlaması, evlilik süreci, boşanma haberleri derken Hadise ile Mehmet Dinçerler gündemden düşmüyor.
Boşanma haberlerinin ayyuka çıkmasıyla iddialar peş peşe gelmişti. Erol Köse, Seren Serengil ve Arto'dan peş peşe gelen iddialar gündeme bomba gibi düştü. Erol Köse, Mehmet Dinçerler hakkında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekerken Seren Serengil ve Arto da benzer iddialarla gündemde yer aldı.
"DEĞİŞİK FANTEZİLERİ VARMIŞ"
Serengil açıklamasında "Çok çirkin şeyler geliyor. Bunun nasıl söylerim size bilmiyorum o kadar acayip bir şeyler geliyor ki bunu televizyonda söyleyebilmem mümkün değil, Mehmet ile ilgili. Mehmet'in farklı farklı şeyler eee..." derken Arto devreye girerek "Değişik fantezileri mi var diyorlar?" dedi. Serengil ise "Öyle söylüyorlar evet, bu bir iddia tabi" dedi.
Seren Serengil konuşmasında "Mehmet'in değişik değişik fantezileri varmış cinsel olarak. Bunlar iddia tabii ki" dedi. Erol Köse, Kerimcan Durmaz ile Mehmet Dinçerler arkadaşlığını sosyal medyadan paylaşarak herkesi şaşkına çevirdi.
BOŞANIR BOŞANMAZ TAKİBE ALDI!
Mehmet Dinçerler ile Kerimcan Durmaz'ın birlikte çekilen görüntüleri çok konuşulmuş ve çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Birbirini takipten çıkan ikili boşanmanın ardından yeniden birbirlerini takip etmeye başladı.