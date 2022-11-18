Hadise'nin başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmez! Önce boşandı şimdi de ameliyat oldu! Hadise'nin son durumu...
oşanmanın ardından zor günler geçiren ve soluğu tatil yapmak ve kafa dağıtmak için Paris'te alan Hadise sonrasında konser maratonuna devam etmişti. Son dönemde attığı her adımla magazin gündemine gelen Hadise ile ilgili üzücü bir iddia ortaya atıldı. Evlenmesi ve boşanmasıyla son ayların en çok konuşulan ismi olan Hadise, ameliyat masasına yattı. İşte detaylar...
18.11.2022 08:59 - Son Güncelleme: 18.11.2022 08:59
Pop müziğin başarılı isimlerden olan Hadise, hem şarkılarıyla hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.