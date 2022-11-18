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Haberler Magazin Hadise'nin başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmez! Önce boşandı şimdi de ameliyat oldu! Hadise'nin son durumu...

Hadise'nin başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmez! Önce boşandı şimdi de ameliyat oldu! Hadise'nin son durumu...

oşanmanın ardından zor günler geçiren ve soluğu tatil yapmak ve kafa dağıtmak için Paris'te alan Hadise sonrasında konser maratonuna devam etmişti. Son dönemde attığı her adımla magazin gündemine gelen Hadise ile ilgili üzücü bir iddia ortaya atıldı. Evlenmesi ve boşanmasıyla son ayların en çok konuşulan ismi olan Hadise, ameliyat masasına yattı. İşte detaylar...

18.11.2022 08:59 - Son Güncelleme: 18.11.2022 08:59
Hadise’nin başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmez! Önce boşandı şimdi de ameliyat oldu! Hadise’nin son durumu...

Pop müziğin başarılı isimlerden olan Hadise, hem şarkılarıyla hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

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Hadise’nin başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmez! Önce boşandı şimdi de ameliyat oldu! Hadise’nin son durumu...

İş insanı Mehmet Dinçerlerle evlendikten kısa bir süre sonra boşanma kararı alan şarkıcı, geçtiğimiz aylarda olaylı bir şekilde evliliğini noktalamıştı.

Hadise’nin başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmez! Önce boşandı şimdi de ameliyat oldu! Hadise’nin son durumu...

Hatta eski eşinden baskı gördüğü için evli kaldığı dönemlerde pek çok konser anlaşmasını iptal etmek zorunda kaldığı ve yüklü miktarda zarara uğradığı iddia edilmişti.

Hadise’nin başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmez! Önce boşandı şimdi de ameliyat oldu! Hadise’nin son durumu...

Şu sıralar konserden konsere koşan şarkıcı, zararını karşılamak için de konser ücretine zam yaptı.

Hadise’nin başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmez! Önce boşandı şimdi de ameliyat oldu! Hadise’nin son durumu...

Ünlü isimle ilgili sevenlerini üzecek bir iddia daha ortaya atıldı.

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