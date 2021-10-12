Hadise'nin annesi ve babası mahkemelik oldu! Sevgilisi Mehmet Dinçerler'le aşkı dolu dizgin devam eden Hadise...
Son dönemde iş insanı Mehmet Dinçerler'le yaşadığı aşkla magazin gündeminde kendisine sık sık yer bulan Hadise'nin, daha önce de pek çok kez haberinin çıktığı ailevi sorunları devam ediyor. Daha önce annesinin yaşadıklarıyla gündeme gelen Hadise'nin bu kez de annesi Gülnihan Açıkgöz ile babası Hasan Açıkgöz mahkemelik oldu. İşte haberin detayları...
12.10.2021 10:00
- Son Güncelleme: 12.10.2021 10:00
İstanbul Aile Mahkemesi'nde avukatı Emin Ali Onur aracılığıyla dava açan Hasan Açıkgöz, Gülnihan Açıkgöz ile 24 yıl önce Belçika'da boşandıklarını ileri sürdü.