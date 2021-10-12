Hadise’nin annesi ve babası mahkemelik oldu! Sevgilisi Mehmet Dinçerler’le aşkı dolu dizgin devam eden Hadise...

Açıkgöz, yurtdışındaki boşanma kararının Türkiye'de de geçerli olabilmesi için 'tanıma ve tenfiz' davası açtı. Davanın ilk duruşması, aralık ayında yapılacak. Bu haber sonrası Hadise'nin annesi ve babası merak edildi. İşte başta Hadise olmak üzere ünlülerin merak edilen aileleri.