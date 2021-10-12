Vav TV İzle
Haberler Magazin Hadise'nin annesi ve babası mahkemelik oldu! Sevgilisi Mehmet Dinçerler'le aşkı dolu dizgin devam eden Hadise...

Hadise'nin annesi ve babası mahkemelik oldu! Sevgilisi Mehmet Dinçerler'le aşkı dolu dizgin devam eden Hadise...

Son dönemde iş insanı Mehmet Dinçerler'le yaşadığı aşkla magazin gündeminde kendisine sık sık yer bulan Hadise'nin, daha önce de pek çok kez haberinin çıktığı ailevi sorunları devam ediyor. Daha önce annesinin yaşadıklarıyla gündeme gelen Hadise'nin bu kez de annesi Gülnihan Açıkgöz ile babası Hasan Açıkgöz mahkemelik oldu. İşte haberin detayları...

12.10.2021 10:00 - Son Güncelleme: 12.10.2021 10:00
Hadise’nin annesi ve babası mahkemelik oldu! Sevgilisi Mehmet Dinçerler’le aşkı dolu dizgin devam eden Hadise...

Son dönemde tarzı, değişimi ve özel hayatı ile sık sık gündeme gelen Hadise bu kez ailevi sıkıntılarıyla gündemde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise’nin annesi ve babası mahkemelik oldu! Sevgilisi Mehmet Dinçerler’le aşkı dolu dizgin devam eden Hadise...

Hadise'nin annesi Gülnihan Açıkgöz ile babası Hasan Açıkgöz mahkemelik oldu.

Hadise’nin annesi ve babası mahkemelik oldu! Sevgilisi Mehmet Dinçerler’le aşkı dolu dizgin devam eden Hadise...

İstanbul Aile Mahkemesi'nde avukatı Emin Ali Onur aracılığıyla dava açan Hasan Açıkgöz, Gülnihan Açıkgöz ile 24 yıl önce Belçika'da boşandıklarını ileri sürdü.

Hadise’nin annesi ve babası mahkemelik oldu! Sevgilisi Mehmet Dinçerler’le aşkı dolu dizgin devam eden Hadise...

Açıkgöz, yurtdışındaki boşanma kararının Türkiye'de de geçerli olabilmesi için 'tanıma ve tenfiz' davası açtı. Davanın ilk duruşması, aralık ayında yapılacak. Bu haber sonrası Hadise'nin annesi ve babası merak edildi. İşte başta Hadise olmak üzere ünlülerin merak edilen aileleri.

Hadise’nin annesi ve babası mahkemelik oldu! Sevgilisi Mehmet Dinçerler’le aşkı dolu dizgin devam eden Hadise...

EZGİ EYÜBOĞLU VE ANNESİ OYA EYÜBOĞLU

SON DAKİKA